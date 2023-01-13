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В Mail.ru прокомментировали сообщения об утечке данных пользователей

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Оказавшиеся ранее в открытом доступе персональные данные пользователей Mail.ru связаны с утечкой в начале 2022 г. с другого сервиса, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Пользователям почты ничего не угрожает, сервис надежно защищен. Результаты проверки показали, что опубликованные данные связаны с утечкой стороннего сервиса в начале прошлого года», – сообщили там.

Информация об утечке ранее появилась в Telegram-канале «Утечки информации». Всего в открытом доступе оказалась база с 3,5 млн записей, содержащих ID, адрес электронной почты на доменах mail.ru, bk.ru, inbox.ru и др., телефон, имя, фамилию и логин.

Информацию об утечке проверит и Роскомнадзор, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В середине декабря Роскомнадзор сообщил об утечке более 600 млн записей о россиянах с начала спецоперации. Основной источник сливов — иностранные ресурсы, заявили там.

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14 декабря глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство разработало законопроект об оборотных штрафах для компаний за утечку персональных данных пользователей, они могут составить до 3% от оборота организации. Министр также назвал ситуацию с утечкой персональных данных «серьезной» и «сложной». 13 января президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июля рассмотреть вопрос о введении оборотных штрафов для допустивших утечку персональных данных компаний.

Согласно изменениям в законе «О персональных данных», вступившим в силу 1 сентября 2022 г., в случае утечки данных оператор обязан в течение 24 часов уведомить об этом Роскомнадзор, а в течение 72 часов — предоставить ведомству результаты внутреннего расследования с указанием причины и виновных лиц. В настоящее время максимальный штраф для бизнеса за утечку данных составляет 500 000 руб. (ст. 13.11 КоАП РФ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных