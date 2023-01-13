В Mail.ru прокомментировали сообщения об утечке данных пользователей
Оказавшиеся ранее в открытом доступе персональные данные пользователей Mail.ru связаны с утечкой в начале 2022 г. с другого сервиса, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.
«Пользователям почты ничего не угрожает, сервис надежно защищен. Результаты проверки показали, что опубликованные данные связаны с утечкой стороннего сервиса в начале прошлого года», – сообщили там.
Информация об утечке ранее появилась в Telegram-канале «Утечки информации». Всего в открытом доступе оказалась база с 3,5 млн записей, содержащих ID, адрес электронной почты на доменах mail.ru, bk.ru, inbox.ru и др., телефон, имя, фамилию и логин.
Информацию об утечке проверит и Роскомнадзор, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В середине декабря Роскомнадзор сообщил об утечке более 600 млн записей о россиянах с начала спецоперации. Основной источник сливов — иностранные ресурсы, заявили там.
14 декабря глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство разработало законопроект об оборотных штрафах для компаний за утечку персональных данных пользователей, они могут составить до 3% от оборота организации. Министр также назвал ситуацию с утечкой персональных данных «серьезной» и «сложной». 13 января президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июля рассмотреть вопрос о введении оборотных штрафов для допустивших утечку персональных данных компаний.
Согласно изменениям в законе «О персональных данных», вступившим в силу 1 сентября 2022 г., в случае утечки данных оператор обязан в течение 24 часов уведомить об этом Роскомнадзор, а в течение 72 часов — предоставить ведомству результаты внутреннего расследования с указанием причины и виновных лиц. В настоящее время максимальный штраф для бизнеса за утечку данных составляет 500 000 руб. (ст. 13.11 КоАП РФ).