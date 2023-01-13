Kaspersky предупредил об «угоне» аккаунтов в Telegram через «списки мобилизованных»

Накануне, 12 декабря, в Telegram-канале In2security появилась информация о том, что мошенники начали красть аккаунты под предлогом ознакомления со «списком людей, которые будут мобилизованы 1-3 февраля». В канале отметили, что «это самая массовая фишинговая атака на российских Telegram-пользователей за все время существования мессенджера».