Kaspersky предупредил об «угоне» аккаунтов в Telegram через «списки мобилизованных»
Злоумышленники начали «угонять» аккаунты в мессенджере Telegram через фишинговые рассылки с предложением ознакомиться с фейковым списком граждан, которых якобы отправят на мобилизацию 1-3 февраля 2023 г. Это подтвердил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов, передает ТАСС.
«Рассылка идет в последние несколько дней. Из сообщений в Telegram пользователей направляют на сайт, который выманивает данные для входа в мессенджеры», — рассказал Голованов.
Накануне, 12 декабря, в Telegram-канале In2security появилась информация о том, что мошенники начали красть аккаунты под предлогом ознакомления со «списком людей, которые будут мобилизованы 1-3 февраля». В канале отметили, что «это самая массовая фишинговая атака на российских Telegram-пользователей за все время существования мессенджера».
Голованов пояснил, что если пользователь введет данные или одноразовый код доступа, перейдя по вышеупомянутой ссылке, человек может потерять аккаунт. Вместе с тем мошенники могут разослать фишинговые рассылки уже от его имени по списку контактов, добавил он.
Главный эксперт «Лаборатории Касперского» призвал пользователей не вводить свои данные, в том числе код доступа. Он порекомендовал установить двухфакторную аутентификацию, не переходить по незнакомым ссылкам и установить защитное решение, которое позволяет блокировать переход на фишинговые сайты.
9 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что роль Telegram-каналов в распространении информации не нужно преувеличивать, информация о начале новой волны мобилизации является слухами. Он добавил, что первоисточником является официальная власть во главе с президентом.