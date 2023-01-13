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Kaspersky предупредил об «угоне» аккаунтов в Telegram через «списки мобилизованных»

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Злоумышленники начали «угонять» аккаунты в мессенджере Telegram через фишинговые рассылки с предложением ознакомиться с фейковым списком граждан, которых якобы отправят на мобилизацию 1-3 февраля 2023 г. Это подтвердил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов, передает ТАСС.

«Рассылка идет в последние несколько дней. Из сообщений в Telegram пользователей направляют на сайт, который выманивает данные для входа в мессенджеры», — рассказал Голованов.

Накануне, 12 декабря, в Telegram-канале In2security появилась информация о том, что мошенники начали красть аккаунты под предлогом ознакомления со «списком людей, которые будут мобилизованы 1-3 февраля». В канале отметили, что «это самая массовая фишинговая атака на российских Telegram-пользователей за все время существования мессенджера».

Голованов пояснил, что если пользователь введет данные или одноразовый код доступа, перейдя по вышеупомянутой ссылке, человек может потерять аккаунт. Вместе с тем мошенники могут разослать фишинговые рассылки уже от его имени по списку контактов, добавил он.

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» призвал пользователей не вводить свои данные, в том числе код доступа. Он порекомендовал установить двухфакторную аутентификацию, не переходить по незнакомым ссылкам и установить защитное решение, которое позволяет блокировать переход на фишинговые сайты.

9 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что роль Telegram-каналов в распространении информации не нужно преувеличивать, информация о начале новой волны мобилизации является слухами. Он добавил, что первоисточником является официальная власть во главе с президентом.

Ранее по теме: В Kaspersky предупредили о новой схеме «угона» аккаунта в Telegram

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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