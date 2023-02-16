«Лаборатория Касперского» сообщила росте попыток перехода на фишинговые ресурсы в 37 раз

В январе «Лаборатория Касперского» рассказала еще об одной схеме «угона» аккаунта в Telegram. Мошенники рассылали сообщения с предложением ознакомиться с фейковым списком граждан, которых якобы отправят на мобилизацию 1-3 февраля 2023 г. После перехода по ссылке у пользователей выманивали данные для входа в мессенджер.