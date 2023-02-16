Газета
Технологии

«Лаборатория Касперского» сообщила росте попыток перехода на фишинговые ресурсы в 37 раз

Ведомости

За январь 2023 г. «Лаборатория Касперского» заблокировала 151 000 попыток перехода на фишинговые ресурсы, имитирующие Telegram. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Это в 37 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, и составляет почти половину от общего числа таких попыток за весь 2022 год по России», — рассказали в пресс-службе.

IT-специалисты отметили, что рост фишинговых атак фиксируется с ноября 2022 г. Как пояснили в компании, целью мошенников является получить доступ к аккаунту пользователя. Для этого они выманивают номер телефона и код подтверждения. Затем аккаунт злоумышленники могут использовать для кражи конфиденциальных данных, шантажа, рассылки спама и др.

Одна из самых распространенных схем — просьба принять участие в голосовании. Также мошенники часто предлагают бесплатно протестировать премиум-подписку Telegram, рассказали в «Лаборатории Касперского». Там призвали пользователей установить двухфакторную аутентификацию и не переходить по подозрительным ссылкам, чтобы не попасться на уловки злоумышленников.

В январе «Лаборатория Касперского» рассказала еще об одной схеме «угона» аккаунта в Telegram. Мошенники рассылали сообщения с предложением ознакомиться с фейковым списком граждан, которых якобы отправят на мобилизацию 1-3 февраля 2023 г. После перехода по ссылке у пользователей выманивали данные для входа в мессенджер.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных