«Лаборатория Касперского» сообщила росте попыток перехода на фишинговые ресурсы в 37 раз
За январь 2023 г. «Лаборатория Касперского» заблокировала 151 000 попыток перехода на фишинговые ресурсы, имитирующие Telegram. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Это в 37 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, и составляет почти половину от общего числа таких попыток за весь 2022 год по России», — рассказали в пресс-службе.
IT-специалисты отметили, что рост фишинговых атак фиксируется с ноября 2022 г. Как пояснили в компании, целью мошенников является получить доступ к аккаунту пользователя. Для этого они выманивают номер телефона и код подтверждения. Затем аккаунт злоумышленники могут использовать для кражи конфиденциальных данных, шантажа, рассылки спама и др.
Одна из самых распространенных схем — просьба принять участие в голосовании. Также мошенники часто предлагают бесплатно протестировать премиум-подписку Telegram, рассказали в «Лаборатории Касперского». Там призвали пользователей установить двухфакторную аутентификацию и не переходить по подозрительным ссылкам, чтобы не попасться на уловки злоумышленников.
В январе «Лаборатория Касперского» рассказала еще об одной схеме «угона» аккаунта в Telegram. Мошенники рассылали сообщения с предложением ознакомиться с фейковым списком граждан, которых якобы отправят на мобилизацию 1-3 февраля 2023 г. После перехода по ссылке у пользователей выманивали данные для входа в мессенджер.