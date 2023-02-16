Глава МВД уволил двух сотрудников за необоснованный отказ блогеру из Латвии в убежище
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев уволил замначальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве Игоря Дудника и начальника отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве Татьяну Дмитриеву. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как заявила Волк, сотрудников освободили от занимаемых должностей «за формальный подход к рассмотрению заявлений граждан».
По информации МВД, блогер, публицист, русскоязычный латвийский писатель Сергей Васильев вынужденно уехал из Латвии из-за уголовного преследования в ряде стран за гуманитарную и волонтерскую деятельность по поддержке жителей Донбасса. По приезде в Россию он обратился в столичное УВМ ГУ МВД России с просьбой о временном убежище в РФ.
«Проверка показала, что заявление Сергея Васильева было рассмотрено уполномоченными должностными лицами поверхностно, без учета всех обстоятельств, в том числе наличия угрозы его жизни и здоровью на территории государства постоянного проживания», – заявила официальный представитель МВД.
По ее словам, было вынесено «необоснованное решение» отказать Васильеву в его просьбе. Сейчас оно аннулировано, добавила Волк. Официальный представитель МВД также заявила, что в скором времени вопрос предоставления временного убежища в России будет решен положительно.