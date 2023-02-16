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Глава МВД уволил двух сотрудников за необоснованный отказ блогеру из Латвии в убежище

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Министр внутренних дел Владимир Колокольцев уволил замначальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве Игоря Дудника и начальника отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве Татьяну Дмитриеву. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как заявила Волк, сотрудников освободили от занимаемых должностей «за формальный подход к рассмотрению заявлений граждан».

По информации МВД, блогер, публицист, русскоязычный латвийский писатель Сергей Васильев вынужденно уехал из Латвии из-за уголовного преследования в ряде стран за гуманитарную и волонтерскую деятельность по поддержке жителей Донбасса. По приезде в Россию он обратился в столичное УВМ ГУ МВД России с просьбой о временном убежище в РФ.

«Проверка показала, что заявление Сергея Васильева было рассмотрено уполномоченными должностными лицами поверхностно, без учета всех обстоятельств, в том числе наличия угрозы его жизни и здоровью на территории государства постоянного проживания», – заявила официальный представитель МВД.

По ее словам, было вынесено «необоснованное решение» отказать Васильеву в его просьбе. Сейчас оно аннулировано, добавила Волк. Официальный представитель МВД также заявила, что в скором времени вопрос предоставления временного убежища в России будет решен положительно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных