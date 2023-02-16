Глава МВД уволил двух сотрудников за необоснованный отказ блогеру из Латвии в убежище

По информации МВД, блогер, публицист, русскоязычный латвийский писатель Сергей Васильев вынужденно уехал из Латвии из-за уголовного преследования в ряде стран за гуманитарную и волонтерскую деятельность по поддержке жителей Донбасса. По приезде в Россию он обратился в столичное УВМ ГУ МВД России с просьбой о временном убежище в РФ.