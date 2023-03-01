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«Известия»: скорость мобильного интернета в России упала на 7%

Ведомости

Скорость мобильного интернета в феврале во всех регионах России, за исключением Москвы, снизилась по сравнению с февралем прошлого года в среднем на 7%, пишут «Известия» со ссылкой на данные компании TelecomDaily.

Проведенные замеры показали, что скорость снизилась до около 18,3 Мбит/с. В Москве же ситуация обратная: мобильный интернет ускорился на 32% до 34,7 Мбит/с.

Как рассказал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, такая динамика связана с возникшим из-за прекращения поставок дефицитом сетевого оборудования. Если же сравнивать показатели в Москве и по всей России, не разделяя, то падения не видно, подчеркнул он.

Операторы, по его словам, стремятся ставить новые базовые станции в крупных городах, поскольку там наибольшее число клиентов. Кроме того, сложности со связью в Москве и Санкт-Петербурге грозят оператору имиджевыми проблемами, в то время как «никто не заметит, если в отдаленном райцентре скорость снизится на 20–30%», добавил эксперт. Это означает, что разрыв в качестве доступа к интернету может продолжить увеличиваться, предупредил он.

В Минцифры, отмечает издание, не зафиксировали замедления мобильного интернета. Скорость такого соединения у операторов «большой четверки» в Москве выросла на 18%, а в регионах – на 14%, отметили там. За первые три квартала прошлого года трафик мобильного интернета в стране увеличился на 20%.

Как писали ранее «Ведомости», правительство рассчитало темпы внедрения сетей 4G и 5G на оборудовании российского производства. По плану уже в 2023 г. 100 000 человек смогут пользоваться услугами связи с использованием 5G на базе отечественных решений. 

Сети 4G на российском оборудовании появятся лишь в 2025 г. – тогда к ним подключится 6 млн человек, в 2026 г. – 10 млн человек, а в 2030 г. – 100 млн человек. Эти показатели включены в дорожную карту «Современные и перспективные сети мобильной связи» на период до 2030 г.

Ранее Минцифры сообщало, что все четыре федеральных оператора связи подписали форвардные контракты на приобретение телекомоборудования российского производства. Речь идет о поставках 70 000 отечественных базовых станций сотовой связи, говорил один из источников «Ведомостей». Сейчас созданием базовых станций в России занимается несколько компаний. В частности, разработку базовых станций 4G и 5G ведет «Спектр» «Ростеха», станций 4G и 5G на базе Open RAN – «Сколтех». Созданием базовых станций 2G, 4G и 5G также занимается входящий в «ИКС холдинг» вендор Yadro («КНС групп»), ядром сети – НТЦ «Протей».

Ранее по теме: Отечественной 4G-связью в 2025 году смогут воспользоваться 6 млн человек

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных