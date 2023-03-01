«Известия»: скорость мобильного интернета в России упала на 7%

Операторы, по его словам, стремятся ставить новые базовые станции в крупных городах, поскольку там наибольшее число клиентов. Кроме того, сложности со связью в Москве и Санкт-Петербурге грозят оператору имиджевыми проблемами, в то время как «никто не заметит, если в отдаленном райцентре скорость снизится на 20–30%», добавил эксперт. Это означает, что разрыв в качестве доступа к интернету может продолжить увеличиваться, предупредил он.