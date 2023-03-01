«Известия»: скорость мобильного интернета в России упала на 7%
Скорость мобильного интернета в феврале во всех регионах России, за исключением Москвы, снизилась по сравнению с февралем прошлого года в среднем на 7%, пишут «Известия» со ссылкой на данные компании TelecomDaily.
Проведенные замеры показали, что скорость снизилась до около 18,3 Мбит/с. В Москве же ситуация обратная: мобильный интернет ускорился на 32% до 34,7 Мбит/с.
Как рассказал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, такая динамика связана с возникшим из-за прекращения поставок дефицитом сетевого оборудования. Если же сравнивать показатели в Москве и по всей России, не разделяя, то падения не видно, подчеркнул он.
Операторы, по его словам, стремятся ставить новые базовые станции в крупных городах, поскольку там наибольшее число клиентов. Кроме того, сложности со связью в Москве и Санкт-Петербурге грозят оператору имиджевыми проблемами, в то время как «никто не заметит, если в отдаленном райцентре скорость снизится на 20–30%», добавил эксперт. Это означает, что разрыв в качестве доступа к интернету может продолжить увеличиваться, предупредил он.
В Минцифры, отмечает издание, не зафиксировали замедления мобильного интернета. Скорость такого соединения у операторов «большой четверки» в Москве выросла на 18%, а в регионах – на 14%, отметили там. За первые три квартала прошлого года трафик мобильного интернета в стране увеличился на 20%.
Как писали ранее «Ведомости», правительство рассчитало темпы внедрения сетей 4G и 5G на оборудовании российского производства. По плану уже в 2023 г. 100 000 человек смогут пользоваться услугами связи с использованием 5G на базе отечественных решений.
Сети 4G на российском оборудовании появятся лишь в 2025 г. – тогда к ним подключится 6 млн человек, в 2026 г. – 10 млн человек, а в 2030 г. – 100 млн человек. Эти показатели включены в дорожную карту «Современные и перспективные сети мобильной связи» на период до 2030 г.
Ранее Минцифры сообщало, что все четыре федеральных оператора связи подписали форвардные контракты на приобретение телекомоборудования российского производства. Речь идет о поставках 70 000 отечественных базовых станций сотовой связи, говорил один из источников «Ведомостей». Сейчас созданием базовых станций в России занимается несколько компаний. В частности, разработку базовых станций 4G и 5G ведет «Спектр» «Ростеха», станций 4G и 5G на базе Open RAN – «Сколтех». Созданием базовых станций 2G, 4G и 5G также занимается входящий в «ИКС холдинг» вендор Yadro («КНС групп»), ядром сети – НТЦ «Протей».