Стратегию развития отрасли связи до 2035 года утвердят не позднее июля

Главной целью реализации стратегии станет обеспечение технологического суверенитета в области связи. Мероприятия, которые войдут в стратегию, будут нацелены на развитие научного и кадрового потенциала отрасли, производство отечественного телекоммуникационного оборудования, импортозамещение ПО для сетей связи и оптимальное использование радиочастотного ресурса.