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Технологии

Стратегию развития отрасли связи до 2035 года утвердят не позднее июля

Ведомости

Утверждение Стратегии развития отрасли связи до 2035 г. состоится не позднее июня-июля этого года, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Серия стратегических сессий по разработке стратегии начнется 18 марта на площадке Координационного центра правительства, пояснили там. Разработка документа пройдет в рамках тематических рабочих групп, которые возглавят лидеры отрасли.

«Рассчитываем на активное вовлечение бизнеса и экспертов в планирование отрасли. Совместно мы определим основные направления ее развития на среднесрочную и долгосрочную перспективы», – сказал Чернышенко.

Главной целью реализации стратегии станет обеспечение технологического суверенитета в области связи. Мероприятия, которые войдут в стратегию, будут нацелены на развитие научного и кадрового потенциала отрасли, производство отечественного телекоммуникационного оборудования, импортозамещение ПО для сетей связи и оптимальное использование радиочастотного ресурса.

Работа будет вестись в рамках поручения президента РФ Владимира Путина, добавили в аппарате Чернышенко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных