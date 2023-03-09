Стратегию развития отрасли связи до 2035 года утвердят не позднее июля
Утверждение Стратегии развития отрасли связи до 2035 г. состоится не позднее июня-июля этого года, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Серия стратегических сессий по разработке стратегии начнется 18 марта на площадке Координационного центра правительства, пояснили там. Разработка документа пройдет в рамках тематических рабочих групп, которые возглавят лидеры отрасли.
«Рассчитываем на активное вовлечение бизнеса и экспертов в планирование отрасли. Совместно мы определим основные направления ее развития на среднесрочную и долгосрочную перспективы», – сказал Чернышенко.
Главной целью реализации стратегии станет обеспечение технологического суверенитета в области связи. Мероприятия, которые войдут в стратегию, будут нацелены на развитие научного и кадрового потенциала отрасли, производство отечественного телекоммуникационного оборудования, импортозамещение ПО для сетей связи и оптимальное использование радиочастотного ресурса.
Работа будет вестись в рамках поручения президента РФ Владимира Путина, добавили в аппарате Чернышенко.