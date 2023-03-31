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Минцифры: переход информсистемы ЕГЭ на российские технологии займет до трех лет

Ведомости

Государственная информационная система (ГИС) ЕГЭ полностью перейдет на российские технологии в течение двух-трех лет. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на итоговой коллегии Минпросвещения РФ.

«Мы с Рособрнадзором в высокой степени проработки перезапуска создания ГИС ЕГЭ. Я надеюсь, что в этом году запустим, и в течение 2-3 лет платформу модернизируем и переведем на российские технологии», — заявил он (цитата по ТАСС).

Шадаев отметил, что все необходимые ресурсы для этого имеются.

В ноябре 2022 г. министр заявил, что Россия достигла цифрового суверенитета. По его словам, это произошло благодаря уходу с российского рынка иностранных компаний на фоне начала спецоперации России на Украине. Теперь ниши, которые занимали иностранные решения, будут замещены отечественными продуктами, добавил Шадаев.

В России существует Федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации (ФИС ГИА) обучающихся и приема граждан в образовательные учреждения. Также в стране функционирует Федеральная база свидетельств о результатах ЕГЭ (ФБС), которая включена в подсистему ФИС ГИА и приема «Результаты ЕГЭ» 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных