Минцифры: переход информсистемы ЕГЭ на российские технологии займет до трех лет
Государственная информационная система (ГИС) ЕГЭ полностью перейдет на российские технологии в течение двух-трех лет. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на итоговой коллегии Минпросвещения РФ.
«Мы с Рособрнадзором в высокой степени проработки перезапуска создания ГИС ЕГЭ. Я надеюсь, что в этом году запустим, и в течение 2-3 лет платформу модернизируем и переведем на российские технологии», — заявил он (цитата по ТАСС).
Шадаев отметил, что все необходимые ресурсы для этого имеются.
В ноябре 2022 г. министр заявил, что Россия достигла цифрового суверенитета. По его словам, это произошло благодаря уходу с российского рынка иностранных компаний на фоне начала спецоперации России на Украине. Теперь ниши, которые занимали иностранные решения, будут замещены отечественными продуктами, добавил Шадаев.
В России существует Федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации (ФИС ГИА) обучающихся и приема граждан в образовательные учреждения. Также в стране функционирует Федеральная база свидетельств о результатах ЕГЭ (ФБС), которая включена в подсистему ФИС ГИА и приема «Результаты ЕГЭ»