Минцифры: переход информсистемы ЕГЭ на российские технологии займет до трех лет

«Мы с Рособрнадзором в высокой степени проработки перезапуска создания ГИС ЕГЭ. Я надеюсь, что в этом году запустим, и в течение 2-3 лет платформу модернизируем и переведем на российские технологии», — заявил он (цитата по ТАСС).