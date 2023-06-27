«Ростех» зарегистрировал аппарат для спасения пациентов с остановкой сердца

Речь идет об аппарате экстренного восстановления кровообращения LIFE STREAM ECMO весом 9 кг, который, как утверждается, не уступает зарубежным аналогам, но на 30–40% их дешевле. Аппараты экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) используются для поддержания искусственного кровообращения в теле пациента, а также насыщения кислородом крови при острой дыхательной недостаточности. Такое оборудование бывает необходимым для спасения пострадавших, например, в ДТП или пожарах.