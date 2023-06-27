«Ростех» зарегистрировал аппарат для спасения пациентов с остановкой сердца
Входящее в состав «Ростеха» НПО «Сплав» им А.Н. Ганичева зарегистрировало аппарат, который можно использовать для спасения пациентов с остановкой сердца и дыхания. Его серийный выпуск начнется в конце этого года, сообщила пресс-служба «Ростеха».
Речь идет об аппарате экстренного восстановления кровообращения LIFE STREAM ECMO весом 9 кг, который, как утверждается, не уступает зарубежным аналогам, но на 30–40% их дешевле. Аппараты экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) используются для поддержания искусственного кровообращения в теле пациента, а также насыщения кислородом крови при острой дыхательной недостаточности. Такое оборудование бывает необходимым для спасения пострадавших, например, в ДТП или пожарах.
«Разработанный на «Сплаве» отечественный аппарат ЭКМО успешно прошел испытания и получил регистрационное удостоверение, то есть готов к поставкам. Он гораздо экономичнее по стоимости и поможет снизить смертность среди пациентов, нуждающихся в срочных реанимационных мероприятиях», – рассказал исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.
Раньше такое оборудование поставлялось только из-за рубежа. Потребности внутреннего рынка госкорпорация рассчитывает обеспечить в течение трех лет. Аппарат был разработан совместно с Центральным научно-исследовательским и опытно-конструкторским институтом робототехники и технической кибернетики.
В конце марта президент России Владимир Путин заявил о необходимости увеличить долю отечественных лекарств и укрепить независимость от зарубежных фармацевтических поставщиков. Такую задачу глава государства поставил во время церемонии открытия новых фармацевтических производств в Калининграде, Санкт-Петербурге и Саранске.
По словам Путина, чтобы добиться этого, необходимо модернизировать оборудование, строить новые производства, а также «наращивать кадровый и материально-технический потенциал научно-исследовательских лабораторий и центров» и улучшать подготовку провизоров, фармацевтов и технологов.