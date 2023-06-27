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«Ростех» зарегистрировал аппарат для спасения пациентов с остановкой сердца

Ведомости

Входящее в состав «Ростеха» НПО «Сплав» им А.Н. Ганичева зарегистрировало аппарат, который можно использовать для спасения пациентов с остановкой сердца и дыхания. Его серийный выпуск начнется в конце этого года, сообщила пресс-служба «Ростеха».

Речь идет об аппарате экстренного восстановления кровообращения LIFE STREAM ECMO весом 9 кг, который, как утверждается, не уступает зарубежным аналогам, но на 30–40% их дешевле. Аппараты экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) используются для поддержания искусственного кровообращения в теле пациента, а также насыщения кислородом крови при острой дыхательной недостаточности. Такое оборудование бывает необходимым для спасения пострадавших, например, в ДТП или пожарах.

«Разработанный на «Сплаве» отечественный аппарат ЭКМО успешно прошел испытания и получил регистрационное удостоверение, то есть готов к поставкам. Он гораздо экономичнее по стоимости и поможет снизить смертность среди пациентов, нуждающихся в срочных реанимационных мероприятиях», – рассказал исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Раньше такое оборудование поставлялось только из-за рубежа. Потребности внутреннего рынка госкорпорация рассчитывает обеспечить в течение трех лет. Аппарат был разработан совместно с Центральным научно-исследовательским и опытно-конструкторским институтом робототехники и технической кибернетики.

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В конце марта президент России Владимир Путин заявил о необходимости увеличить долю отечественных лекарств и укрепить независимость от зарубежных фармацевтических поставщиков. Такую задачу глава государства поставил во время церемонии открытия новых фармацевтических производств в Калининграде, Санкт-Петербурге и Саранске.

По словам Путина, чтобы добиться этого, необходимо модернизировать оборудование, строить новые производства, а также «наращивать кадровый и материально-технический потенциал научно-исследовательских лабораторий и центров» и улучшать подготовку провизоров, фармацевтов и технологов. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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