«Сберавтотех» и Globaltruck запускают беспилотные грузоперевозки по трассе «Нева»
Разработчик технологии автономного вождения «Сберавтотех» вместе с грузоперевозчиком Globaltruck запускают коммерческие грузовые беспилотные перевозки по трассе М-11 «Нева» Москва – Санкт-Петербург, сообщила пресс-служба «Сбера».
Беспилотные грузовики с находящимися в кабине водителями-испытателями, контролирующими безопасность поездки, будут доставлять грузы из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.
«Разработаны и сертифицированы первые прототипы беспилотных грузовиков, создана высокоточная цифровая карта трассы М-11, протестированы тягачи по действующим маршрутам Globaltruck», – прокомментировал запуск старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев.
Председатель совета директоров «Глобалтрак менеджмента» Илья Дмитриев в свою очередь назвал цифровизацию и автоматизацию процессов основными драйверами отрасли грузоперевозок. Полученные же от электроники и «умных» систем автомобилей данные можно будет использовать для развития цифровых логистических платформ, оптимизации взаимодействия грузовладельцев и перевозчиков, добавил он.
О том, что на скоростной трассе Москва — Санкт-Петербург будет запущен эксперимент с использованием беспилотных автомобилей, говорил президент России Владимир Путин 24 ноября 2022 г. в ходе выступления на международной конференции «Сбера» «Путешествие в мир искусственного интеллекта». В тот же день в Минтрансе сообщили, что начало эксперимента запланировано на 2023 г.
Ранее Минтранс сообщал о запуске перевозок беспилотными грузовиками по трассе М-11 с 14 июня. В проекте участвуют крупнейшие перевозчики: ПЭК, Globaltruck, «Газпромнефть-снабжение», отмечали в ведомстве.
Минтранс также отмечал, что что для доступа беспилотных грузовиков к трассе М-11 необходимо выполнить ряд условий. В частности, автомобиль должен быть отнесен в базе МВД к беспилотным и пройти оценку соответствия требованиям безопасности ФГУП «НАМИ». В Минтрансе отметили, что через эти процедуры на тот момент прошел только «Камаз», предположив, что в ближайшее время на трассу также выйдут грузовики «Сберавтотеха».