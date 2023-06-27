«Сберавтотех» и Globaltruck запускают беспилотные грузоперевозки по трассе «Нева»

Минтранс также отмечал, что что для доступа беспилотных грузовиков к трассе М-11 необходимо выполнить ряд условий. В частности, автомобиль должен быть отнесен в базе МВД к беспилотным и пройти оценку соответствия требованиям безопасности ФГУП «НАМИ». В Минтрансе отметили, что через эти процедуры на тот момент прошел только «Камаз», предположив, что в ближайшее время на трассу также выйдут грузовики «Сберавтотеха».