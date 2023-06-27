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Технологии

«Сберавтотех» и Globaltruck запускают беспилотные грузоперевозки по трассе «Нева»

Ведомости

Разработчик технологии автономного вождения «Сберавтотех» вместе с грузоперевозчиком Globaltruck запускают коммерческие грузовые беспилотные перевозки по трассе М-11 «Нева» Москва – Санкт-Петербург, сообщила пресс-служба «Сбера».

Беспилотные грузовики с находящимися в кабине водителями-испытателями, контролирующими безопасность поездки, будут доставлять грузы из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.

«Разработаны и сертифицированы первые прототипы беспилотных грузовиков, создана высокоточная цифровая карта трассы М-11, протестированы тягачи по действующим маршрутам Globaltruck», – прокомментировал запуск старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев.

Председатель совета директоров «Глобалтрак менеджмента» Илья Дмитриев в свою очередь назвал цифровизацию и автоматизацию процессов основными драйверами отрасли грузоперевозок. Полученные же от электроники и «умных» систем автомобилей данные можно будет использовать для развития цифровых логистических платформ, оптимизации взаимодействия грузовладельцев и перевозчиков, добавил он.

О том, что на скоростной трассе Москва — Санкт-Петербург будет запущен эксперимент с использованием беспилотных автомобилей, говорил президент России Владимир Путин 24 ноября 2022 г. в ходе выступления на международной конференции «Сбера» «Путешествие в мир искусственного интеллекта». В тот же день в Минтрансе сообщили, что начало эксперимента запланировано на 2023 г.

Ранее Минтранс сообщал о запуске перевозок беспилотными грузовиками по трассе М-11 с 14 июня. В проекте участвуют крупнейшие перевозчики: ПЭК, Globaltruck, «Газпромнефть-снабжение», отмечали в ведомстве. 

Минтранс также отмечал, что что для доступа беспилотных грузовиков к трассе М-11 необходимо выполнить ряд условий. В частности, автомобиль должен быть отнесен в базе МВД к беспилотным и пройти оценку соответствия требованиям безопасности ФГУП «НАМИ». В Минтрансе отметили, что через эти процедуры на тот момент прошел только «Камаз», предположив, что в ближайшее время на трассу также выйдут грузовики «Сберавтотеха».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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