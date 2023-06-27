Гидрометеорологический спутник «Метеор-М» № 2-3 выведен на орбиту
Запущенный 27 июня с космодрома Восточный гидрометеорологический спутник «Метеор-М» № 2-3 выведен на орбиту, сообщила пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».
«Сегодня гидрометеорологический космический аппарат «Метеор-М» № 2-3, запущенный с космодрома Восточный ракетой-носителем «Союз-2.1б», доставлен на заданную орбиту и отделился от разгонного блока «Фрегат», – говорится в сообщении.
Ракета «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Метеор-М» № 2-3 и 42 российскими и иностранными попутными спутниками стартовала с Восточного сегодня в 14:34 мск.
«Метеор-М» № 2-3 изготовлен ВНИИЭМ (входит в «Роскосмос»). Как указано на сайте «Роскосмоса», космический аппарат предназначен для решения задач гидрометеорологического обеспечения, мониторинга климата и окружающей среды, изучения природных ресурсов Земли и др.
«Метеор-М» № 2-3 в отличие от «Метеором-М» № 2-2 оснащен бортовым радиолокационным комплексом на базе активной фазированной антенной решетки и гелиогеофизическими приборами. Как пояснили в «Роскосмосе», такое оснащение позволит обеспечить всепогодный радиолокационный мониторинг Северного морского пути и расширить номенклатуру контролируемых гелиогеофизических параметров.
Прошлой осенью замдиректора департамента навигационных космических систем «Роскосмоса» Валерий Заичко рассказал о планах госкорпорации вывести на орбиту девять спутников дистанционного зондирования Земли в 2023 г. По его словам, «это нарастающий итог того», что госкорпорация не смогла сделать в 2021-2022 гг. на фоне геополитической ситуации.
Тогда сообщалось, что в 2023 г. будут запущены аппарат «Кондор-ФКА» 1, локатор «Обзор-Р»1, «Ресурс-П» 4, два аппарата «Метеор-М» 2.3-2.4, два спутника «Ионосфера» 1-2, аппарат «Электро-Л» 4 и спутник «Арктика-М» 2. Ожидается, что в 2024 г. на орбиту выведут «Ресурс-ПМ» 1, два спутника «Ионосфера» 3-4 и «Кондор-ФКА» 2, в 2025 г. — аппарат «Ресурс-ПМ» 2.