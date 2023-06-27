Гидрометеорологический спутник «Метеор-М» № 2-3 выведен на орбиту

Тогда сообщалось, что в 2023 г. будут запущены аппарат «Кондор-ФКА» 1, локатор «Обзор-Р»1, «Ресурс-П» 4, два аппарата «Метеор-М» 2.3-2.4, два спутника «Ионосфера» 1-2, аппарат «Электро-Л» 4 и спутник «Арктика-М» 2. Ожидается, что в 2024 г. на орбиту выведут «Ресурс-ПМ» 1, два спутника «Ионосфера» 3-4 и «Кондор-ФКА» 2, в 2025 г. — аппарат «Ресурс-ПМ» 2.