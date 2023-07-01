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В работе Twitch произошел сбой

Ведомости

В работе стриминговой платформы Twitch произошел сбой, сообщила служба поддержки сервиса в официальном аккаунте в Twitter.

«Мы изучаем проблему, которая привела к снижению качества работы видеоплеера и других сервисов Twitch», – говорится в сообщении.

Согласно данным портала Downdetector, на сбои в работе сервиса уже пожаловались около 5000 пользователей. 48% жалоб связаны с работой сайта, 30% – с качеством видеостриминга, еще 22% заявили о проблемах в работе приложения.

Ранее по теме: Маск решил ввести ограничения на просмотр сообщений для пользователей Twitter

Ранее 1 июля сообщалось о массовом сбое в работе сети микроблогов Twitter. Затем владелец сети Илон Маск объявил о решении ввести суточный лимит на просмотр твитов пользователями соцсети.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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