В работе Twitch произошел сбой
В работе стриминговой платформы Twitch произошел сбой, сообщила служба поддержки сервиса в официальном аккаунте в Twitter.
«Мы изучаем проблему, которая привела к снижению качества работы видеоплеера и других сервисов Twitch», – говорится в сообщении.
Согласно данным портала Downdetector, на сбои в работе сервиса уже пожаловались около 5000 пользователей. 48% жалоб связаны с работой сайта, 30% – с качеством видеостриминга, еще 22% заявили о проблемах в работе приложения.
Ранее 1 июля сообщалось о массовом сбое в работе сети микроблогов Twitter. Затем владелец сети Илон Маск объявил о решении ввести суточный лимит на просмотр твитов пользователями соцсети.