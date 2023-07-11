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Технологии

Белоруссия поставит в Россию электронные компоненты на 1,5 млрд рублей

Ведомости

Белорусский холдинг «Интеграл» подписал контракт на поставку электронной компонентной базы в Россию на 1,5 млрд руб. Об этом сообщило правительство Белоруссии в своем Telegram-канале.

Контракт был подписан в ходе выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. По словам генерального директора компании Андрей Буйневича, предприятие развивает микроэлектронику совместно с российскими партнерами в рамках дорожной карты по развитию микроэлектронной отрасли в Союзном государстве.

Когда и какие именно компоненты будут поставлены в Россию, в сообщении не уточняется.

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Холдинг «Интеграл» занимается производством интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, жк-индикаторов, медицинские изделия и др. Холдинг объединяет несколько предприятий в разных городах республики.

Ранее в России приняли Концепцию технологического развития, согласно которой к 2030 г. страна должна обладать собственной научной, кадровой и технологической базой критических и сквозных технологий. К этому времени национальная экономика должна обеспечивать производство высокотехнологичной продукции, в том числе – чипов и другой микроэлектроники. Накануне председатель правительства РФ Михаил Мишустин на «Иннопроме» заявил, что России необходимо достичь технологического суверенитета в промышленной сфере, возврата к моделям работы с опорой на импорт зарубежных технологий не будет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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