Белоруссия поставит в Россию электронные компоненты на 1,5 млрд рублей

Ранее в России приняли Концепцию технологического развития, согласно которой к 2030 г. страна должна обладать собственной научной, кадровой и технологической базой критических и сквозных технологий. К этому времени национальная экономика должна обеспечивать производство высокотехнологичной продукции, в том числе – чипов и другой микроэлектроники. Накануне председатель правительства РФ Михаил Мишустин на «Иннопроме» заявил, что России необходимо достичь технологического суверенитета в промышленной сфере, возврата к моделям работы с опорой на импорт зарубежных технологий не будет.