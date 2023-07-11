Белоруссия поставит в Россию электронные компоненты на 1,5 млрд рублей
Белорусский холдинг «Интеграл» подписал контракт на поставку электронной компонентной базы в Россию на 1,5 млрд руб. Об этом сообщило правительство Белоруссии в своем Telegram-канале.
Контракт был подписан в ходе выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. По словам генерального директора компании Андрей Буйневича, предприятие развивает микроэлектронику совместно с российскими партнерами в рамках дорожной карты по развитию микроэлектронной отрасли в Союзном государстве.
Когда и какие именно компоненты будут поставлены в Россию, в сообщении не уточняется.
Холдинг «Интеграл» занимается производством интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, жк-индикаторов, медицинские изделия и др. Холдинг объединяет несколько предприятий в разных городах республики.
Ранее в России приняли Концепцию технологического развития, согласно которой к 2030 г. страна должна обладать собственной научной, кадровой и технологической базой критических и сквозных технологий. К этому времени национальная экономика должна обеспечивать производство высокотехнологичной продукции, в том числе – чипов и другой микроэлектроники. Накануне председатель правительства РФ Михаил Мишустин на «Иннопроме» заявил, что России необходимо достичь технологического суверенитета в промышленной сфере, возврата к моделям работы с опорой на импорт зарубежных технологий не будет.