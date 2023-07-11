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Мантуров анонсировал эксплуатацию российско-белорусского самолета с 2028 года

Ведомости

Двухмоторный 19-местный самолет, о совместной разработке и производстве которого договорились Россия и Белоруссия, выйдет в коммерческую эксплуатацию в 2028 г. Об этом заявил вице-премьер и министр промышленности Денис Мантуров на выставке «Иннопром».

«2027 г. – это сертификация этого самолета. С 2028 г. – коммерческая эксплуатация», – отметил он (цитата по ТАСС).

Накануне, 10 июля, в Telegram-канале Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии рассказали, что на «Иннопроме» республика и Россия подписали комплексную программу по сотрудничеству в области авиастроения. В частности, стороны договорились о совместной разработке и организации в Белоруссии серийного производства двухмоторного 19-местного самолета. Панируется, что проект будет реализован АО «Уральский завод гражданской авиации» и ОАО «558-й авиационный ремонтный завод».

Ранее посол Белоруссии Дмитрий Крутой рассказывал, что Мантуров предложил наладить сборку самолетов малой авиации «Ладога» и «Байкал» в республике.

Ранее по теме: Белоруссия поставит в Россию электронные компоненты на 1,5 млрд рублей

На выставке «Иннопром» белорусский холдинг «Интеграл» подписал контракт на поставку электронной компонентной базы в Россию на 1,5 млрд руб. По словам генерального директора компании Андрей Буйневича, предприятие развивает микроэлектронику совместно с российскими партнерами в рамках дорожной карты по развитию микроэлектронной отрасли в Союзном государстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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