Мантуров анонсировал эксплуатацию российско-белорусского самолета с 2028 года
Двухмоторный 19-местный самолет, о совместной разработке и производстве которого договорились Россия и Белоруссия, выйдет в коммерческую эксплуатацию в 2028 г. Об этом заявил вице-премьер и министр промышленности Денис Мантуров на выставке «Иннопром».
«2027 г. – это сертификация этого самолета. С 2028 г. – коммерческая эксплуатация», – отметил он (цитата по ТАСС).
Накануне, 10 июля, в Telegram-канале Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии рассказали, что на «Иннопроме» республика и Россия подписали комплексную программу по сотрудничеству в области авиастроения. В частности, стороны договорились о совместной разработке и организации в Белоруссии серийного производства двухмоторного 19-местного самолета. Панируется, что проект будет реализован АО «Уральский завод гражданской авиации» и ОАО «558-й авиационный ремонтный завод».
Ранее посол Белоруссии Дмитрий Крутой рассказывал, что Мантуров предложил наладить сборку самолетов малой авиации «Ладога» и «Байкал» в республике.
На выставке «Иннопром» белорусский холдинг «Интеграл» подписал контракт на поставку электронной компонентной базы в Россию на 1,5 млрд руб. По словам генерального директора компании Андрей Буйневича, предприятие развивает микроэлектронику совместно с российскими партнерами в рамках дорожной карты по развитию микроэлектронной отрасли в Союзном государстве.