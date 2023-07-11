Мантуров анонсировал эксплуатацию российско-белорусского самолета с 2028 года

Накануне, 10 июля, в Telegram-канале Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии рассказали, что на «Иннопроме» республика и Россия подписали комплексную программу по сотрудничеству в области авиастроения. В частности, стороны договорились о совместной разработке и организации в Белоруссии серийного производства двухмоторного 19-местного самолета. Панируется, что проект будет реализован АО «Уральский завод гражданской авиации» и ОАО «558-й авиационный ремонтный завод».