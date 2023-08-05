Россия запустит серийное производство беспилотников «Партизан» в 2024 году

Беспилотный самолет «Партизан» – стартовавший в 2019 г. совместный проект Фонда перспективных исследований и ФГУП «СибНИА им. С.А. Чаплыгина». Как сообщается на сайте фонда, речь идет о создании демонстратора транспортного беспилотного летательного аппарата сверхкороткого взлета и посадки с гибридной силовой установкой. Дальность полета составит 1000 км, максимальная скорость – свыше 300 км/ч, вес полезной нагрузки – до тонны. Основной идеей обеспечения сверхкороткого взлета и посадки в проекте является применение активного обдува крыла распределенной винтомоторной группой.