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Технологии

Россия запустит серийное производство беспилотников «Партизан» в 2024 году

Ведомости

В следующем году ожидается выпуск 10 серийных экземпляров тяжелого беспилотного самолета «Партизан», сообщил председатель индустриального совета Центра НТИ по направлению «Технологии моделирования и разработки новых функциональных материалов с заданными свойствами» Антон Рязанцев.

«Есть опытно-конструкторские работы "Партизан" по тяжелому беспилотному аппарату, и в 2024 г. планируется развертывание производственного комплекса и выпуск 10 серийных экземпляров», – сказал он на форуме «Архипелаг» (цитата по ТАСС).

Беспилотный самолет «Партизан» – стартовавший в 2019 г. совместный проект Фонда перспективных исследований и ФГУП «СибНИА им. С.А. Чаплыгина». Как сообщается на сайте фонда, речь идет о создании демонстратора транспортного беспилотного летательного аппарата сверхкороткого взлета и посадки с гибридной силовой установкой. Дальность полета составит 1000 км, максимальная скорость – свыше 300 км/ч, вес полезной нагрузки – до тонны. Основной идеей обеспечения сверхкороткого взлета и посадки в проекте является применение активного обдува крыла распределенной винтомоторной группой.

Ранее специалисты СибНИА планировали собрать «Партизан» к концу 2022 г., но сроки перенесли из-за замены импортных узлов и агрегатов на отечественные, отмечает ТАСС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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