Россия запустит серийное производство беспилотников «Партизан» в 2024 году
В следующем году ожидается выпуск 10 серийных экземпляров тяжелого беспилотного самолета «Партизан», сообщил председатель индустриального совета Центра НТИ по направлению «Технологии моделирования и разработки новых функциональных материалов с заданными свойствами» Антон Рязанцев.
«Есть опытно-конструкторские работы "Партизан" по тяжелому беспилотному аппарату, и в 2024 г. планируется развертывание производственного комплекса и выпуск 10 серийных экземпляров», – сказал он на форуме «Архипелаг» (цитата по ТАСС).
Беспилотный самолет «Партизан» – стартовавший в 2019 г. совместный проект Фонда перспективных исследований и ФГУП «СибНИА им. С.А. Чаплыгина». Как сообщается на сайте фонда, речь идет о создании демонстратора транспортного беспилотного летательного аппарата сверхкороткого взлета и посадки с гибридной силовой установкой. Дальность полета составит 1000 км, максимальная скорость – свыше 300 км/ч, вес полезной нагрузки – до тонны. Основной идеей обеспечения сверхкороткого взлета и посадки в проекте является применение активного обдува крыла распределенной винтомоторной группой.
Ранее специалисты СибНИА планировали собрать «Партизан» к концу 2022 г., но сроки перенесли из-за замены импортных узлов и агрегатов на отечественные, отмечает ТАСС.