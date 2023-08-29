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Приложение Okko вернулось в App Store

Ведомости

Приложение онлайн-кинотеатра Okko вновь стало доступно для скачивания в App Store. Об этом сообщил гендиректор видеосервиса Сергей Шишкин на презентации новых проектов.

Корреспондент «Ведомостей» также убедился, что приложение Okko снова можно скачать в App Store. 

Сервис пропал из магазина приложений 19 августа 2022 г. Причины удаления были неизвестны. В пресс-службе онлайн-кинотеатра тогда заявили, что устанавливают причину пропажи сервиса из App Store. Ранее установленные на iOS приложения Okko продолжили работать в стандартном режиме. 

В мае 2022 г. Сбербанк на фоне введения санкций вышел из состава ряда компаний, входящих в периметр его экосистемы. Тогда сервисы «Звук», Okko, «Okko Спорт» перешли к АО «Новые возможности». Однако в июне 2022 г. Великобритания ввела санкции в отношении компании. 

В ноябре того же года «Интерфакс» выяснил, что новым владельцем Okko стал его менеджмент. Источник сообщил, что новым учредителем сервиса числится гендиректор Okko Сергей Шишкин. Информацию агентству подтвердила пресс-служба компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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