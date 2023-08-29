Приложение Okko вернулось в App Store
Приложение онлайн-кинотеатра Okko вновь стало доступно для скачивания в App Store. Об этом сообщил гендиректор видеосервиса Сергей Шишкин на презентации новых проектов.
Корреспондент «Ведомостей» также убедился, что приложение Okko снова можно скачать в App Store.
Сервис пропал из магазина приложений 19 августа 2022 г. Причины удаления были неизвестны. В пресс-службе онлайн-кинотеатра тогда заявили, что устанавливают причину пропажи сервиса из App Store. Ранее установленные на iOS приложения Okko продолжили работать в стандартном режиме.
В ноябре того же года «Интерфакс» выяснил, что новым владельцем Okko стал его менеджмент. Источник сообщил, что новым учредителем сервиса числится гендиректор Okko Сергей Шишкин. Информацию агентству подтвердила пресс-служба компании.