Приложение Okko вернулось в App Store

В мае 2022 г. Сбербанк на фоне введения санкций вышел из состава ряда компаний, входящих в периметр его экосистемы. Тогда сервисы «Звук», Okko, «Okko Спорт» перешли к АО «Новые возможности». Однако в июне 2022 г. Великобритания ввела санкции в отношении компании.