Индия перевела луноход «Прагьян» в спящий режим

23 августа посадочной модуль индийской лунной станции «Чандраян-3» успешно совершил мягкую посадку на южном полюсе Луны. Миссия началась 14 июля, когда ракета-носитель LVM-3 с аппаратом стартовала с главного космодрома страны в южном штате Андхра-Прадеш. 5 августа станция «Чандраян-3» вышла на лунную орбиту, что стало третьим в истории страны успешным выходом на орбиту спутника Земли.