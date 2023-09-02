Индия перевела луноход «Прагьян» в спящий режим
Индийская организация космических исследований (ISRO) перевела луноход «Прагьян» в спящий режим, сообщила ISRO на своей странице в X (ранее Twitter).
«Луноход выполнил свои задания. Теперь он безопасно припаркован и переведен в спящий режим», – указано в сообщении.
Планируется, что луноход вернется к работе 22 сентября после восхода солнца.
23 августа посадочной модуль индийской лунной станции «Чандраян-3» успешно совершил мягкую посадку на южном полюсе Луны. Миссия началась 14 июля, когда ракета-носитель LVM-3 с аппаратом стартовала с главного космодрома страны в южном штате Андхра-Прадеш. 5 августа станция «Чандраян-3» вышла на лунную орбиту, что стало третьим в истории страны успешным выходом на орбиту спутника Земли.
28 августа сообщалось, что Индия получила первые данные о температуре с поверхности Луны.