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Индия перевела луноход «Прагьян» в спящий режим

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Индийская организация космических исследований (ISRO) перевела луноход «Прагьян» в спящий режим, сообщила ISRO на своей странице в X (ранее Twitter).

«Луноход выполнил свои задания. Теперь он безопасно припаркован и переведен в спящий режим», – указано в сообщении.

Планируется, что луноход вернется к работе 22 сентября после восхода солнца.

23 августа посадочной модуль индийской лунной станции «Чандраян-3» успешно совершил мягкую посадку на южном полюсе Луны. Миссия началась 14 июля, когда ракета-носитель LVM-3 с аппаратом стартовала с главного космодрома страны в южном штате Андхра-Прадеш. 5 августа станция «Чандраян-3» вышла на лунную орбиту, что стало третьим в истории страны успешным выходом на орбиту спутника Земли.

Ранее по теме: Индия получила первые данные о температуре с поверхности Луны

28 августа сообщалось, что Индия получила первые данные о температуре с поверхности Луны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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