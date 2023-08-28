Индия получила первые данные о температуре с поверхности Луны
Луноход «Прагьян», который был доставлен на Луну посадочным модулем миссии «Чандраян-3», передал на Землю первые научные данные о температуре поверхности Луны. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO) в X (ранее Twitter).
«ChaSTE (поверхностный термофизический эксперимент "Чандра") измеряет температуру верхнего слоя лунной почвы вокруг полюса, чтобы понять температурный режим на поверхности Луны», – сказано в сообщении. В ISRO пояснили, что аппарат оснащен механизмом, который может измерять температуру лунной почвы на глубине до 10 см.
Помимо этого ISRO получила первый профиль южного полюса Луны, который фиксирует температурные изменения поверхности спутника Земли на разных глубинах.
Старший научный сотрудник космического агентства Би Дарукеша в комментарии Press Trust of India выразил удивление по поводу высокой температуры, зафиксированной на поверхности Луны. «Мы все считали, что температура на поверхности может составлять от 20 до 30 градусов по Цельсию, но она составляет 70 градусов по Цельсию. Это на удивление выше, чем мы ожидали», – сказал он.
23 августа посадочной модуль индийской лунной станции «Чандраян-3» успешно совершил мягкую посадку на южном полюсе Луны. Миссия стартовала 14 июля, когда ракета-носитель LVM-3 с аппаратом стартовала с главного космодрома страны в южном штате Андхра-Прадеш. 5 августа станция «Чандраян-3» вышла на лунную орбиту, что стало третьим в истории страны успешным выходом на орбиту спутника Земли.
С посадкой модуля на южном полюсе Луны Индия стала четвертой в мире страной, добившейся мягкой посадки на спутнике Земли, – после СССР, США и Китая, и первой, которая добилась посадки модуля на южном полюсе.
Российская станция «Луна-25», запущенная ранее в этом месяце, потерпела крушение 19 августа – предварительно из-за того, что ее двигательная установка при попытке перейти на предпосадочную орбиту проработала 127 секунд вместо 84.