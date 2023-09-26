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Технологии

Мишустин: на развитие ИИ кабмин выделит 5,2 млрд рублей

Ведомости

Правительство РФ выделит в 2024 г. 5,2 млрд руб. на развитие в стране технологий искусственного интеллекта (ИИ), сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на посвященной этой теме стратегической сессии кабмина.

«Всего на развитие искусственного интеллекта на будущий год предусмотрено 5 млрд 200 млн руб.», – сказал он.

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Мишустин рассказал, что объем рынка ИИ в прошлом году несмотря на санкции вырос примерно на 18% и достиг 650 млрд руб. В этой сфере работают около 1000 отечественных компаний.

«В отличие от многих других стран у нас выпускаются продукты мирового уровня. Например, свои нейросети представил "Яндекс", такие модели запустил и "Сбер"», – отметил он.

В целом показатель внедрения ИИ в отраслях российской экономики составляет около 20%, лидером остается финансовый сектор, где такие технологии используют уже 95% компаний, обратил внимание премьер. До конца года также предстоит определить еще не менее шести научных организаций, которые получат от государства гранты на исследования в области ИИ. В 2021 г. гранты уже получили первые шесть таких организаций, напомнил премьер.

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В начале сентября президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить поддержку центрам исследований в сфере ИИ до 2030 г. Особое внимание президент поручил обратить на «необходимость проведения ими исследований по оптимизации алгоритмов машинного обучения и процессов вычислений, в том числе связанных с развитием больших языковых моделей и технологий генеративного искусственного интеллекта».

Осенью 2022 г. президент на конференции Сбербанка Artifical Intelligence Journey, посвященной ИИ, заявил, что сейчас значение прорывов в сфере ИИ колоссально, а соперничество между государствами идет ожесточенное.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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