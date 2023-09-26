Мишустин: на развитие ИИ кабмин выделит 5,2 млрд рублей

В целом показатель внедрения ИИ в отраслях российской экономики составляет около 20%, лидером остается финансовый сектор, где такие технологии используют уже 95% компаний, обратил внимание премьер. До конца года также предстоит определить еще не менее шести научных организаций, которые получат от государства гранты на исследования в области ИИ. В 2021 г. гранты уже получили первые шесть таких организаций, напомнил премьер.