Apple выпустит обновление ПО для предотвращения перегрева iPhone 15
Корпорация Apple пообещала выпустить обновление программного обеспечения (ПО) для iPhone 15, чтобы предотвратить перегрев смартфонов из своей последней линейки, сообщает CNBC со ссылкой на представителя компании.
По его словам, перегрев связан с рядом ошибок в работе операционной системы iOS 17 и некоторых приложений.
«Мы определили несколько условий, при которых температура iPhone повышается выше нормы. Устройство может перегреваться в течение первых нескольких дней после запуска или восстановления из-за повышенной фоновой активности», – назвал представитель корпорации третью причину перегрева смартфонов.
Он отметил, что баги в работе ОС будут исправлены при помощи обновления ПО, Apple также обратилась к разработчикам проблемных приложений, которые уже начали работу над исправлением ошибок.
Apple представила новые iPhone 15 ранее в сентябре, после старта продаж пользователи социальных сетей и микроблогов начали массово жаловаться на перегрев устройств, который, согласно заявлениям покупателей, также затронул новые iPhone Pro и Pro Max.
«Я купил iPhone 15 Pro только сегодня, он настолько горячий, что я даже не могу его долго держать», – написал один из пользователей на форуме Apple.
Сообщалось, что новые модели выпустили в пяти цветах. Они поступили в продажу по цене $799 и $899.