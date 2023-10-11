Минцифры предложило идентифицировать клиентов хостеров по банковским данным

В Минцифры пояснили газете, что при расширении перечня учли мнение отрасли и заинтересованных ведомств. Там отметили, что провайдеры уже используют перечисленные способы при заключении договоров оферты. В связи с этим дополнительных расходов они не повлекут, при этом безопасность инфраструктуры повысится, добавили в ведомстве.