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Технологии

Минцифры предложило идентифицировать клиентов хостеров по банковским данным

Ведомости

Минцифры расширило число способов идентификации клиентов хостинг-провайдеров (предоставляют услуги виртуального размещения данных и сайтов), следует из обновленного проекта постановления, регулирующий процедуру проверки. На опубликованную новую версию документа обратил внимание «Коммерсантъ». 

Теперь ведомство предлагает закрепить возможность идентификации клиентов с помощью Системы быстрых платежей (СБП) и банковских карт. В этом случае компания должна будет сохранять данные о дате и месте совершения оплаты, сумме и идентификаторе платежа (УИН). Другой вариант – идентификация по номеру телефона. 

В первоначальной версии документа ведомство перечислило пять вариантов проверки личности клиентов хостеров: через «Госуслуги», ЕБС, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, путем перевода со счета в банке России или других стран ЕАЭС и через личное предоставление документов.

В Минцифры пояснили газете, что при расширении перечня учли мнение отрасли и заинтересованных ведомств. Там отметили, что провайдеры уже используют перечисленные способы при заключении договоров оферты. В связи с этим дополнительных расходов они не повлекут, при этом безопасность инфраструктуры повысится, добавили в ведомстве.

Хостеров планируют обязать проверять личность клиентов с 1 декабря 2023 г., следует из проекта постановления.

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В конце июля 2023 г. Госдума приняла изменения в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи», писали «Ведомости». Принятый документ подразумевает создание нового реестра провайдеров хостинга, регистрация в котором будет обязательной для них, и предоставление доступа ФСБ и РКН для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Кроме того, провайдеров обязали проводить идентификацию клиентов в порядке, устанавливаемом правительством, использовать национальную систему доменных имен (НСДИ) и установить технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) РКН.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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