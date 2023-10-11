Минцифры предложило идентифицировать клиентов хостеров по банковским данным
Теперь ведомство предлагает закрепить возможность идентификации клиентов с помощью Системы быстрых платежей (СБП) и банковских карт. В этом случае компания должна будет сохранять данные о дате и месте совершения оплаты, сумме и идентификаторе платежа (УИН). Другой вариант – идентификация по номеру телефона.
В первоначальной версии документа ведомство перечислило пять вариантов проверки личности клиентов хостеров: через «Госуслуги», ЕБС, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, путем перевода со счета в банке России или других стран ЕАЭС и через личное предоставление документов.
В Минцифры пояснили газете, что при расширении перечня учли мнение отрасли и заинтересованных ведомств. Там отметили, что провайдеры уже используют перечисленные способы при заключении договоров оферты. В связи с этим дополнительных расходов они не повлекут, при этом безопасность инфраструктуры повысится, добавили в ведомстве.
Хостеров планируют обязать проверять личность клиентов с 1 декабря 2023 г., следует из проекта постановления.
В конце июля 2023 г. Госдума приняла изменения в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи», писали «Ведомости». Принятый документ подразумевает создание нового реестра провайдеров хостинга, регистрация в котором будет обязательной для них, и предоставление доступа ФСБ и РКН для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Кроме того, провайдеров обязали проводить идентификацию клиентов в порядке, устанавливаемом правительством, использовать национальную систему доменных имен (НСДИ) и установить технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) РКН.