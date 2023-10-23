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«Известия»: тарифы на интернет могут вырасти на 15%

Ведомости

Тарифы на домашний интернет и другие услуги фиксированной связи в России могут вырасти на 10-15% в 2024 г., следует из опроса агентства TelcomDaily топ-менеджеров телекоммуникационных компаний, передают «Известия».

Как рассказал изданию гендиректор агентства Денис Кусков, повышения цен ожидают 82% участников опроса, при этом более 43% из них прогнозируют рост 10–15%, а 13% – повышение на 16% и более. Еще в 18% компаний не ожидают изменения цен в следующем году.

В качестве основных причин для повышения цен операторы назвали рост издержек, в частности рост стоимости оборудования из-за санкций, общее ухудшение ситуации в экономике, уход западных вендоров, дефицит квалифицированных кадров, а также сложности с проведением трансграничных платежей и логистикой.

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В пресс-службе «Ростелекома» также обратили внимание на повышение интернет-трафика на 15% ежегодно, что требует развития сетей связи и другой инфраструктуры. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минцифры России указали, в свою очередь, на отсутствие данных о предпосылках для роста тарифов на связь.

В августе Минцифры представило проект Стратегии развития отрасли связи РФ на период до 2035 г. В документе предлагается разрешить ежегодную индексацию тарифов на услуги, в том числе и выше инфляции, если операторы будут реинвестировать существенную часть дополнительной прибыли в значимые проекты. Индексация цен в пределах инфляции будет считаться обоснованной, если это обеспечит стабильность и бесперебойность работы инфраструктуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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