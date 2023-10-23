«Известия»: тарифы на интернет могут вырасти на 15%
Тарифы на домашний интернет и другие услуги фиксированной связи в России могут вырасти на 10-15% в 2024 г., следует из опроса агентства TelcomDaily топ-менеджеров телекоммуникационных компаний, передают «Известия».
Как рассказал изданию гендиректор агентства Денис Кусков, повышения цен ожидают 82% участников опроса, при этом более 43% из них прогнозируют рост 10–15%, а 13% – повышение на 16% и более. Еще в 18% компаний не ожидают изменения цен в следующем году.
В качестве основных причин для повышения цен операторы назвали рост издержек, в частности рост стоимости оборудования из-за санкций, общее ухудшение ситуации в экономике, уход западных вендоров, дефицит квалифицированных кадров, а также сложности с проведением трансграничных платежей и логистикой.
В пресс-службе «Ростелекома» также обратили внимание на повышение интернет-трафика на 15% ежегодно, что требует развития сетей связи и другой инфраструктуры. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минцифры России указали, в свою очередь, на отсутствие данных о предпосылках для роста тарифов на связь.
В августе Минцифры представило проект Стратегии развития отрасли связи РФ на период до 2035 г. В документе предлагается разрешить ежегодную индексацию тарифов на услуги, в том числе и выше инфляции, если операторы будут реинвестировать существенную часть дополнительной прибыли в значимые проекты. Индексация цен в пределах инфляции будет считаться обоснованной, если это обеспечит стабильность и бесперебойность работы инфраструктуры.