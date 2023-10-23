«Известия»: тарифы на интернет могут вырасти на 15%

В августе Минцифры представило проект Стратегии развития отрасли связи РФ на период до 2035 г. В документе предлагается разрешить ежегодную индексацию тарифов на услуги, в том числе и выше инфляции, если операторы будут реинвестировать существенную часть дополнительной прибыли в значимые проекты. Индексация цен в пределах инфляции будет считаться обоснованной, если это обеспечит стабильность и бесперебойность работы инфраструктуры.