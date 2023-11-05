В России готовят проект по запуску аппарата за пределы Солнечной системы

В начале октября этого года Борисов заявил, что продление участия России в проекте МКС после 16 февраля 2028 г. будет зависеть от ее технического состояния. Он уточнял, что если страны – участницы проекта МКС к тому моменту решат его завершить, то совместными усилиями станцию корректно выведут с орбиты.