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В России готовят проект по запуску аппарата за пределы Солнечной системы

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Специалисты готовят эксперимент по запуску аппарата за пределы Солнечной системы, сообщил генеральный директор Центра Келдыша (входит в «Роскосмос») Владимир Кошлаков на просветительском марафоне «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».

«Формируется проект по изучению межзвездного пространства и готовится космический эксперимент с полетом аппарата за пределы Солнечной системы», – сказал глава центра. По его словам, в аппарате будет использован самый мощный плазменный двигатель в мире, созданный предприятием.

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Генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявлял, что Россия должна выйти из проекта Международной космической станции (МКС) в тот момент, когда начнется развертывание российской орбитальной станции (РОС).

Летом 2022 г. Борисов докладывал президенту России Владимиру Путину о планируемом выходе «Роскосмоса» из проекта МКС и разработке РОС. Ее строительство запланировали на 2027-2032 гг. Индия рассматривает возможность возведения собственного модуля на РОС, но точного решения страна еще не приняла.

В начале октября этого года Борисов заявил, что продление участия России в проекте МКС после 16 февраля 2028 г. будет зависеть от ее технического состояния. Он уточнял, что если страны – участницы проекта МКС к тому моменту решат его завершить, то совместными усилиями станцию корректно выведут с орбиты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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