В России готовят проект по запуску аппарата за пределы Солнечной системы
Специалисты готовят эксперимент по запуску аппарата за пределы Солнечной системы, сообщил генеральный директор Центра Келдыша (входит в «Роскосмос») Владимир Кошлаков на просветительском марафоне «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».
«Формируется проект по изучению межзвездного пространства и готовится космический эксперимент с полетом аппарата за пределы Солнечной системы», – сказал глава центра. По его словам, в аппарате будет использован самый мощный плазменный двигатель в мире, созданный предприятием.
Генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявлял, что Россия должна выйти из проекта Международной космической станции (МКС) в тот момент, когда начнется развертывание российской орбитальной станции (РОС).
Летом 2022 г. Борисов докладывал президенту России Владимиру Путину о планируемом выходе «Роскосмоса» из проекта МКС и разработке РОС. Ее строительство запланировали на 2027-2032 гг. Индия рассматривает возможность возведения собственного модуля на РОС, но точного решения страна еще не приняла.
В начале октября этого года Борисов заявил, что продление участия России в проекте МКС после 16 февраля 2028 г. будет зависеть от ее технического состояния. Он уточнял, что если страны – участницы проекта МКС к тому моменту решат его завершить, то совместными усилиями станцию корректно выведут с орбиты.