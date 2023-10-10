«Роскосмос» хочет продавать спутниковые снимки Земли органам власти

«Роскосмос» хочет продавать спутниковые снимки Земли органам властиГоскорпорация обещает заработать для бюджета 89 млрд рублей до 2035 года
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила внесение в Госдуму законопроекта «Роскосмоса», который наделяет госкорпорацию правом продавать данные дистанционного зондирования Земли из космоса (ДЗЗ) потребителям, в числе которых органы публичной власти. «Ведомости» ознакомились с проектной документацией и подтвердили одобрение документа у источников, близких к правкомиссии. Один из них отметил, что инициативу планируется рассмотреть в Госдуме до конца осени.
Из проекта следует, что за «Роскосмосом» будут закреплены полномочия единственного поставщика данных ДЗЗ и продуктов, созданных на их основе. Поправки вносятся в законы о госкорпорации «Роскосмос», а также в закон о госзакупках – в части уточнения случаев, когда закупки возможны у единственного поставщика. Также из закона о космической деятельности: исключается норма о предоставлении данных Д33 и копий данных из федерального фонда данных Д33 на бесплатной основе всем органам государственной власти.
Все данные ДЗЗ для федеральных и региональных органов власти будет поставлять «Роскосмос» как единственный поставщик (т. е. без конкурса). При этом госкорпорация обеспечит только 67% потребностей потребителей, остальные 33% должна покрыть орбитальная группировка коммерческих операторов. В числе последних в документе прописаны «Ситроникс», «НПК БАРЛ», «Газпром космические системы». «Ведомости» направили запросы в эти компании.
В пояснительной записке указано, что в бюджете на 2023–2025 гг. не предусмотрены средства на закупку данных Д33 органами госвласти. Поэтому в случае принятия проекта предлагается установить планируемую дату вступления в силу законопроекта с 1 января 2025 г.
Представитель «Роскосмоса» объяснил, что сегодня госкорпорация предоставляет потребителям данные ДЗЗ и их копии за плату – кроме федеральных, региональных органов власти и органов местного самоуправления «для реализации ими своих полномочий». Также бесплатно снимки из космоса могут получить компании или физлица, исполняющие контракты на закупку товаров и услуг для госнужд. Плата за предоставление данных и их копий из федерального фонда данных ДЗЗ (оператор – «Роскосмос») зачисляется в доход федерального бюджета, принцип сохранится и в предлагаемых поправках, добавил собеседник.
По расчетам финансово-экономического обоснования законопроекта, в 2024–2035 гг. его принятие потребует бюджетных ассигнований в объеме 17,1 млрд руб., но получаемые при этом экономические эффекты, в том числе возврат «Роскосмосом» средств от реализации ДЗЗ в бюджет, могут достичь 89 млрд руб. Мультипликативные эффекты в других отраслях добавят ВВП еще 38 млрд руб., дополнительные налоговые отчисления превысят 18 млрд руб.
Частные операторы спутниковых систем будут вести съемку земной поверхности как по заказу «Роскосмоса», так и в интересах других заказчиков, в том числе исходя из заявок потребителей и технических возможностей, говорит представитель «Роскосмоса». Совместная работа госкорпорации и частных компаний обеспечит высокую производительность поставки данных, считает он.
В законопроекте прописаны исключения: бесплатно получать данные ДЗЗ будут силовые структуры и «Росатом». Представитель «Роскосмоса» уточнил, что «Росатом» будет получать данные ДЗЗ бесплатно для поисковых и спасательных операций, если суда терпят бедствие в акватории Севморпути (СМП). К исключениям также относится ликвидация последствий загрязнения акватории СМП опасными и вредными веществами с судов, работы по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.
Представитель «Росатома» добавляет, что регулярное предоставление снимков ДЗЗ необходимо для мониторинга ледовых условий на СМП и выработки маршрутов плавания. При этом «Росатому» ежесуточно требуются снимки не только в видимом, но и в инфракрасном и радиолокационном диапазонах «разрешением не менее 40 м», подчеркнул он.
Российская космическая группировка
На 1 октября 2023 г. в составе российской космической группировки насчитывается 12 космических аппаратов ДЗЗ: пять «Канопус-В», три «Электро-Л», два «Метеор-М», по одному «Арктика-М» и «Кондор-ФКА». В IV квартале 2023 г. предусмотрены запуски аппаратов «Арктика-М» № 2, «Ресурс-П № 4» и двух аппаратов «Ионосфера». В 2024 г. запланированы запуски аппаратов радиолокационного наблюдения «Обзор-Р», «Кондор-ФКА» № 2, два «Аист-2Т» и две «Ионосферы». Запуски финансируются из бюджета в рамках федеральной космической программы на 2016–2025 гг.
На основе спутниковых данных Sitronics Group ведет и продает «АИС-сервис» - автоматическую идентификационную систему, которая обеспечивает наземные службы актуальной информацией о судах, рассказала директор отраслевого направления компании Милана Элердова. Также, по ее словам, компания начала сотрудничать с Минприроды в сфере природоохранного мониторинга, подписывает соглашения и с частными компаниями, которые используют спутниковые данные.
Независимый эксперт Павел Пушкин считает, что коммерческие операторы должны получить право напрямую продавать данные ДЗЗ потребителям. Иначе «Роскосмос», по его мнению, должен гарантировать рынок поставщикам: «У частной компании не будет объема заказов, необходимых для окупаемости проекта». По словам эксперта, рынок данных ДЗЗ «довольно большой», его продукцию потребляют в основном органы власти, но пока ни у кого не получалось его монетизировать. При этом спутники для сбора ДЗЗ – не самые технически сложные, ключевую роль в сборе данных играют аппаратура и ПО.
Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин считает, что «Роскосмос» хочет данным законопроектом «убить двух зайцев»: исключить бесплатный доступ госорганов к ДЗЗ и стать единственным поставщиком, т. е. заключать договоры с потребителями без конкурентной борьбы. Сейчас «Роскосмос» формирует фонд ДЗЗ, в том числе за счет приобретения данных у российских и зарубежных операторов, которых за последние годы стало существенно меньше: Airbus DS, Maxar, Capella Space перестали поставлять данные, говорит юрист.
«На это тратятся средства бюджета, но с продажей данных возникают сложности, поскольку госорганы могут получать их бесплатно. Если бы бесплатный доступ был отменен, за право предоставлять данные «Роскосмосу» пришлось бы бороться в рамках конкурентных процедур: исчерпывающий перечень госзакупок у единственного поставщика установлен 44-ФЗ (закон о госзакупках), на «Роскосмос» эти исключения сегодня не распространяются», – отмечает Федюкин.
«Ведомости» направили запросы в Минтранс, Минприроды, Минсельхоз, Минвостокразвития (ведомства участвовали в процессе согласования законопроекта).