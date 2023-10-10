«Роскосмос» хочет продавать спутниковые снимки Земли органам власти

Из проекта следует, что за «Роскосмосом» будут закреплены полномочия единственного поставщика данных ДЗЗ и продуктов, созданных на их основе. Поправки вносятся в законы о госкорпорации «Роскосмос», а также в закон о госзакупках – в части уточнения случаев, когда закупки возможны у единственного поставщика. Также из закона о космической деятельности: исключается норма о предоставлении данных Д33 и копий данных из федерального фонда данных Д33 на бесплатной основе всем органам государственной власти.