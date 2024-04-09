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TikTok запустит аналог Instagram

Ведомости

TikTok запустит новое приложение для обмена фотографиями по аналогии с Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Об этом пишет издание The Verge со ссылкой на рассылку пользователям сервиса.

Новое приложение будет называться TikTok Notes. Пользователи TikTok смогут делиться публикациями в новом сервисе по желанию.

О планах китайской компании запустить социальную сеть для обмена фотографиями и видео стало известно в марте. 11 марта портал TheSpAndroid со ссылкой на обнаруженный внутри TikTok код сообщил, что компания работает над созданием сервиса под названием TikTok Photos.

В Instagram при этом есть формат коротких вертикальных видеороликов под названием Reels, – он аналогичен формату TikTok.

Палата представителей конгресса США в марте приняла законопроект, согласно которому китайской ByteDance выделяется шесть месяцев на то, чтобы продать TikTok. В противном случае соцсеть могут запретить в США, а ее приложение будет удалено из магазинов приложений.

Необходимость запрета TikTok в США обуславливают тем, что это приложение «контролируется иностранными противниками» страны, а также отсутствием возможности гарантировать безопасность персональных данных американцев, использующих эту соцсеть.

Генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу отверг выдвинутые обвинения со стороны парламентариев США. Он выразил непонимание сути претензий и удивился, что «в свободной стране» от владельцев компании требуют продать ее.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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