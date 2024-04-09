TikTok запустит аналог Instagram
TikTok запустит новое приложение для обмена фотографиями по аналогии с Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Об этом пишет издание The Verge со ссылкой на рассылку пользователям сервиса.
Новое приложение будет называться TikTok Notes. Пользователи TikTok смогут делиться публикациями в новом сервисе по желанию.
О планах китайской компании запустить социальную сеть для обмена фотографиями и видео стало известно в марте. 11 марта портал TheSpAndroid со ссылкой на обнаруженный внутри TikTok код сообщил, что компания работает над созданием сервиса под названием TikTok Photos.
В Instagram при этом есть формат коротких вертикальных видеороликов под названием Reels, – он аналогичен формату TikTok.
Палата представителей конгресса США в марте приняла законопроект, согласно которому китайской ByteDance выделяется шесть месяцев на то, чтобы продать TikTok. В противном случае соцсеть могут запретить в США, а ее приложение будет удалено из магазинов приложений.
Необходимость запрета TikTok в США обуславливают тем, что это приложение «контролируется иностранными противниками» страны, а также отсутствием возможности гарантировать безопасность персональных данных американцев, использующих эту соцсеть.
Генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу отверг выдвинутые обвинения со стороны парламентариев США. Он выразил непонимание сути претензий и удивился, что «в свободной стране» от владельцев компании требуют продать ее.