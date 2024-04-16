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Спутник «Аист-2Д» спустя восемь лет прекратил работу на орбите

Ведомости

Работа спутника «Аист-2Д», который отправили на орбиту в 2016 г., завершена, сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

По данным госкорпорации, спутник проработал на орбите почти восемь лет и отснял более 93 млн кв. км. Такое время пребывания более чем в два раза превысило заявленный срок активного существования. 

«Аппарат помогал в решении различных социально-экономических задач: мониторил разрушения инфраструктуры, находил места незаконной добычи полезных ископаемых и незаконного размещения свалок, следил за пожарами, извержениями вулканов и наводнениями», – говорится в сообщении. 

«Роскосмос» ранее рассказывал, что «Аист-2Д» отслеживает происходящее на Земле с высоты 490 км. Космический аппарат, как отмечалось, несет дополнительную научную нагрузку: шесть комплектов аппаратуры для отработки технологий ориентации и управления, изучения воздействия космической среды на материалы конструкции и бортовое оборудование спутника, исследования потоков микрометеоритов и частиц космического мусора.

Сейчас специалисты ракетно-космического центра «Прогресс» работают над проектом космического комплекса дистанционного зондирования Земли стереоскопической съемки «Аист» (два малых «Аиста-2Т») для съемки земной поверхности, добавили в «Роскосмосе».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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