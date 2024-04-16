Спутник «Аист-2Д» спустя восемь лет прекратил работу на орбите
Работа спутника «Аист-2Д», который отправили на орбиту в 2016 г., завершена, сообщила пресс-служба «Роскосмоса».
По данным госкорпорации, спутник проработал на орбите почти восемь лет и отснял более 93 млн кв. км. Такое время пребывания более чем в два раза превысило заявленный срок активного существования.
«Аппарат помогал в решении различных социально-экономических задач: мониторил разрушения инфраструктуры, находил места незаконной добычи полезных ископаемых и незаконного размещения свалок, следил за пожарами, извержениями вулканов и наводнениями», – говорится в сообщении.
«Роскосмос» ранее рассказывал, что «Аист-2Д» отслеживает происходящее на Земле с высоты 490 км. Космический аппарат, как отмечалось, несет дополнительную научную нагрузку: шесть комплектов аппаратуры для отработки технологий ориентации и управления, изучения воздействия космической среды на материалы конструкции и бортовое оборудование спутника, исследования потоков микрометеоритов и частиц космического мусора.
Сейчас специалисты ракетно-космического центра «Прогресс» работают над проектом космического комплекса дистанционного зондирования Земли стереоскопической съемки «Аист» (два малых «Аиста-2Т») для съемки земной поверхности, добавили в «Роскосмосе».