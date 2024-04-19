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Apple удалила Telegram и WhatsApp из китайского App Store по требованию Пекина

Ведомости

Компания Apple удалила из китайской версии магазина приложений App Store несколько мессенджеров, включая Telegram. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, отслеживающий ситуацию.

По данным издания, из китайского магазина приложений также пропали WhatsApp, Threads (оба приложения принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и Signal. The Wall Street Journal пишет, что китайским пользователям также больше не доступно корейское Line.

В Apple заявили, что удалить мессенджеры из App Store потребовала Государственная канцелярия интернет-информации КНР из соображений национальной безопасности. Там добавили, что обязаны соблюдать законы стран, в которых работают, даже если не согласны с ними.

Bloomberg пишет, что удаление приложений может быть связано с законом, принятым в КНР в 2023 г., согласно которому приложения, работающие в Китае, должны быть зарегистрированы в регулирующем органе. В августе прошлого года власти КНР призвали разработчиков последовать этому правилу до конца марта 2024 г., в противном случае приложения прекратят работу в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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