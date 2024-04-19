Apple удалила Telegram и WhatsApp из китайского App Store по требованию Пекина

Bloomberg пишет, что удаление приложений может быть связано с законом, принятым в КНР в 2023 г., согласно которому приложения, работающие в Китае, должны быть зарегистрированы в регулирующем органе. В августе прошлого года власти КНР призвали разработчиков последовать этому правилу до конца марта 2024 г., в противном случае приложения прекратят работу в стране.