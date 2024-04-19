Apple удалила Telegram и WhatsApp из китайского App Store по требованию Пекина
Компания Apple удалила из китайской версии магазина приложений App Store несколько мессенджеров, включая Telegram. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, отслеживающий ситуацию.
По данным издания, из китайского магазина приложений также пропали WhatsApp, Threads (оба приложения принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и Signal. The Wall Street Journal пишет, что китайским пользователям также больше не доступно корейское Line.
В Apple заявили, что удалить мессенджеры из App Store потребовала Государственная канцелярия интернет-информации КНР из соображений национальной безопасности. Там добавили, что обязаны соблюдать законы стран, в которых работают, даже если не согласны с ними.
Bloomberg пишет, что удаление приложений может быть связано с законом, принятым в КНР в 2023 г., согласно которому приложения, работающие в Китае, должны быть зарегистрированы в регулирующем органе. В августе прошлого года власти КНР призвали разработчиков последовать этому правилу до конца марта 2024 г., в противном случае приложения прекратят работу в стране.