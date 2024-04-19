ФСБ задержала распространителя вредоносного ПО через Telegram

19 апреля эксперты центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» сообщили о существовании сайтов с изображениями, при нажатии на которые увеличивается риск кражи аккаунта в Telegram. При нажатии на изображение пользователь попадает на фишинговый ресурс, имитирующих переход на страницу сообщества в Telegram, – большинство из них называются «Тебе понравится».