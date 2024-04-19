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ФСБ задержала распространителя вредоносного ПО через Telegram

Ведомости

Управление ФСБ России по Москве и Московской области сообщило о задержании москвича, который причастен к распространению вредоносного программного обеспечения (ПО) через Telegram. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Задержанный мужчина 1990 г. р. находил покупателей вредоносного ПО через администрируемый им сайт. Для приобретения программы клиенту необходимо было связаться с администратором ресурса в Telegram, после оплаты продавец отправлял покупателю файл, содержащий ПО, ключ активации и поясняющее видео.

В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, совершенные из корыстной заинтересованности). Максимальной наказание по этой части – пять лет лишения свободы.

19 апреля эксперты центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» сообщили о существовании сайтов с изображениями, при нажатии на которые увеличивается риск кражи аккаунта в Telegram. При нажатии на изображение пользователь попадает на фишинговый ресурс, имитирующих переход на страницу сообщества в Telegram, – большинство из них называются «Тебе понравится».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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