ФСБ задержала распространителя вредоносного ПО через Telegram
Управление ФСБ России по Москве и Московской области сообщило о задержании москвича, который причастен к распространению вредоносного программного обеспечения (ПО) через Telegram. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Задержанный мужчина 1990 г. р. находил покупателей вредоносного ПО через администрируемый им сайт. Для приобретения программы клиенту необходимо было связаться с администратором ресурса в Telegram, после оплаты продавец отправлял покупателю файл, содержащий ПО, ключ активации и поясняющее видео.
В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, совершенные из корыстной заинтересованности). Максимальной наказание по этой части – пять лет лишения свободы.
19 апреля эксперты центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» сообщили о существовании сайтов с изображениями, при нажатии на которые увеличивается риск кражи аккаунта в Telegram. При нажатии на изображение пользователь попадает на фишинговый ресурс, имитирующих переход на страницу сообщества в Telegram, – большинство из них называются «Тебе понравится».