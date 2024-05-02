РКН хочет ограничить работу иностранных ботов в рунете

23 апреля РКН сообщил о блокировке порядка 150 популярных VPN-сервисов. С 1 марта 2024 г. в России начал действовать запрет на популяризацию VPN-сервисов, а также других сервисов по обходу блокировок, которые запрещены в РФ с 2020 г.