РКН хочет ограничить работу иностранных ботов в рунете
Роскомнадзор (РКН) рекомендовал интернет-провайдерам ограничить доступ иностранных поисковых ботов к сбору информации на российских сайтах, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ведомства.
Как пояснил собеседник издания на рынке интернет-провайдеров, речь в рекомендации РКН идет об иностранных ботах, включая Googlebot, GPTBot, Apple Bot. Ограничение доступа иностранных ботов к российским сайтам, по оценке Роскомнадзора, необходимо для исключения сбора ими данных о критических уязвимостях российских ресурсов.
Сейчас боты могут посещать сайты для их индексации поисковиками, для интернет-рекламы и сбора данных для обучения нейросетей.
23 апреля РКН сообщил о блокировке порядка 150 популярных VPN-сервисов. С 1 марта 2024 г. в России начал действовать запрет на популяризацию VPN-сервисов, а также других сервисов по обходу блокировок, которые запрещены в РФ с 2020 г.