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РКН хочет ограничить работу иностранных ботов в рунете

Ведомости

Роскомнадзор (РКН) рекомендовал интернет-провайдерам ограничить доступ иностранных поисковых ботов к сбору информации на российских сайтах, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ведомства.

Как пояснил собеседник издания на рынке интернет-провайдеров, речь в рекомендации РКН идет об иностранных ботах, включая Googlebot, GPTBot, Apple Bot. Ограничение доступа иностранных ботов к российским сайтам, по оценке Роскомнадзора, необходимо для исключения сбора ими данных о критических уязвимостях российских ресурсов.

Сейчас боты могут посещать сайты для их индексации поисковиками, для интернет-рекламы и сбора данных для обучения нейросетей.

23 апреля РКН сообщил о блокировке порядка 150 популярных VPN-сервисов. С 1 марта 2024 г. в России начал действовать запрет на популяризацию VPN-сервисов, а также других сервисов по обходу блокировок, которые запрещены в РФ с 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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