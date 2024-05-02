В сервисных центрах Apple в России закончились оригинальные детали

По словам собеседника, оригинальных деталей нет ни в одном АСЦ в Москве. Он пояснил, что iPhone 14 и 15 не обслуживаются в РФ, а запчасти для предыдущих поколений смартфонов перестали поставлять еще в декабре 2023 г. Источник добавил, что до последнего времени использовали остатки комплектующих на складах.