В сервисных центрах Apple в России закончились оригинальные детали
В российских авторизованных сервисных центрах (АСЦ) Apple закончились оригинальные комплектующие для iPhone и Macbook. Об этом «Ведомостям» рассказал независимый аналитик, автор Vilianov.com Сергей Вильянов. Информацию также подтвердил источник в одном из сервисных центров.
По словам собеседника, оригинальных деталей нет ни в одном АСЦ в Москве. Он пояснил, что iPhone 14 и 15 не обслуживаются в РФ, а запчасти для предыдущих поколений смартфонов перестали поставлять еще в декабре 2023 г. Источник добавил, что до последнего времени использовали остатки комплектующих на складах.
При этом АСЦ Apple продолжают работать в России. В Москве открыто шесть таких служб ремонта, убедился корреспондент «Ведомостей».
Apple прекратила официальные продажи техники в России в марте 2022 г., а в конце апреля того же года прекратила оказывать пользователям техническую поддержку. Сейчас техника Apple поступает в Россию по параллельному импорту.
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