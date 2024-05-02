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В сервисных центрах Apple в России закончились оригинальные детали

Ведомости

В российских авторизованных сервисных центрах (АСЦ) Apple закончились оригинальные комплектующие для iPhone и Macbook. Об этом «Ведомостям» рассказал независимый аналитик, автор Vilianov.com Сергей Вильянов. Информацию также подтвердил источник в одном из сервисных центров.

По словам собеседника, оригинальных деталей нет ни в одном АСЦ в Москве. Он пояснил, что iPhone 14 и 15 не обслуживаются в РФ, а запчасти для предыдущих поколений смартфонов перестали поставлять еще в декабре 2023 г. Источник добавил, что до последнего времени использовали остатки комплектующих на складах.

При этом АСЦ Apple продолжают работать в России. В Москве открыто шесть таких служб ремонта, убедился корреспондент «Ведомостей».

Apple прекратила официальные продажи техники в России в марте 2022 г., а в конце апреля того же года прекратила оказывать пользователям техническую поддержку. Сейчас техника Apple поступает в Россию по параллельному импорту.

Полная версия материала «На устройства Apple при ремонте перестали ставить оригинальные комплектующие» доступна по ссылке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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