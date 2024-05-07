OpenAI научилась определять собственные изображения

OpenAI заявила, что ее новый инструмент с точностью около 98% обнаруживает контент, созданный DALL-E 3, в большинстве случаев – если изображение не изменено. Если был сделан скриншот изображения или оно было обрезано, инструмент работает чуть менее успешно, но все равно часто может сделать точную идентификацию. При определенных условиях, например, при изменении оттенка изображения, производительность инструмента снижается еще больше. OpenAI надеется найти решение этих проблем, открыв систему для сторонних исследователей.