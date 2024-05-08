NASA перенесло запуск корабля Starliner минимум до 17 мая
Полет пилотируемого корабля Starliner корпорации Boeing к Международной космической станции (МКС) состоится не раньше 17 мая. Об этом сообщает NASA.
Предварительно, запуск назначен на 18:16 по местному времени (01:16 18 мая мск). Компания-разработчик ракеты-носителя United Launch Alliance приняла решение заменить клапан сброса давления на ступени Centaur ракеты Atlas V. Его неисправность стала причиной отмены полета 6 мая.
Для замены клапана 8 мая компания доставит ракету вместе с космическим кораблем на космодром на мысе Канаверал в штате Флорида, откуда запланирован запуск. Уточняется, что астронавты NASA Бутч Уилмор и Суниту Уильямс, которые должны отправиться на Starliner к МКС, остаются на карантине.
Первый старт Starliner с двумя астронавтами был запланирован еще в июне 2023 г., но его перенесли по техническим причинам. Очередная попытка запустить корабль состоялась 6 мая. Предполагалось, что корабль доставит на МКС астронавтов NASA, которые пробудут там неделю. Основная задача миссии – проверить способность корабля транспортировать экипажи к космической станции и возвращать их на Землю.
В 2019 г. космический корабль Starliner не смог состыковаться с МКС, потому что израсходовал слишком много топлива. Starliner был успешно запущен 20 декабря с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, но через час Boeing и NASA сообщили о нештатной ситуации: корабль не смог выйти на расчетную орбиту. Он вернулся на Землю через два дня, совершив мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс.
В мае 2022 г. Starliner успешно состыковался с МКС. Тогда корабль доставил на станцию более 360 кг груза.