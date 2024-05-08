Газета
Телеграм
Подкаст
/ Технологии

NASA перенесло запуск корабля Starliner минимум до 17 мая

Ведомости

Полет пилотируемого корабля Starliner корпорации Boeing к Международной космической станции (МКС) состоится не раньше 17 мая. Об этом сообщает NASA.

Предварительно, запуск назначен на 18:16 по местному времени (01:16 18 мая мск). Компания-разработчик ракеты-носителя United Launch Alliance приняла решение заменить клапан сброса давления на ступени Centaur ракеты Atlas V. Его неисправность стала причиной отмены полета 6 мая.

Для замены клапана 8 мая компания доставит ракету вместе с космическим кораблем на космодром на мысе Канаверал в штате Флорида, откуда запланирован запуск. Уточняется, что астронавты NASA Бутч Уилмор и Суниту Уильямс, которые должны отправиться на Starliner к МКС, остаются на карантине.

Первый старт Starliner с двумя астронавтами был запланирован еще в июне 2023 г., но его перенесли по техническим причинам. Очередная попытка запустить корабль состоялась 6 мая. Предполагалось, что корабль доставит на МКС астронавтов NASA, которые пробудут там неделю. Основная задача миссии – проверить способность корабля транспортировать экипажи к космической станции и возвращать их на Землю.

В 2019 г. космический корабль Starliner не смог состыковаться с МКС, потому что израсходовал слишком много топлива. Starliner был успешно запущен 20 декабря с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, но через час Boeing и NASA сообщили о нештатной ситуации: корабль не смог выйти на расчетную орбиту. Он вернулся на Землю через два дня, совершив мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс.

В мае 2022 г. Starliner успешно состыковался с МКС. Тогда корабль доставил на станцию более 360 кг груза.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных