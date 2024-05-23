TikTok перестанет показывать в рекомендациях аккаунты государственных СМИ
Социальная сеть TikTok перестанет показывать в рекомендациях аккаунты государственных СМИ. Это следует из сообщения, размещенного на сайте компании.
В сообщении отмечается, что соцсеть расширяет правила в отношении государственных СМИ. Это поможет обращать внимание на аккаунты, которые пытаются донести информацию о текущих событиях в мире за пределами своей страны. При выявлении таких аккаунтов соцсеть будет лишать их права на появление в рекомендациях – контент не будет появляться в ленте для пользователей.
Кроме того, в ближайшее время государственные СМИ не смогут размещать рекламу за пределами страны, которую они представляют.
Платформа подчеркнула, что меры направлены на противодействие дезинформации, развитие медиаграмотности и защиту целостности соцсети.
11 мая стало известно, что TikTok выполнил два из трех условий для работы в России. Зампред комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин заявил, что платформа скоро вернется в Россию и будет вести себя ответственно. На данный момент соцсеть оценивает, какой вариант возобновления работы в РФ ей выбрать.