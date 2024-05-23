TikTok перестанет показывать в рекомендациях аккаунты государственных СМИ

В сообщении отмечается, что соцсеть расширяет правила в отношении государственных СМИ. Это поможет обращать внимание на аккаунты, которые пытаются донести информацию о текущих событиях в мире за пределами своей страны. При выявлении таких аккаунтов соцсеть будет лишать их права на появление в рекомендациях – контент не будет появляться в ленте для пользователей.