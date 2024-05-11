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В Госдуме заявили, что TikTok выполнил два из трех условий для работы в России

Ведомости

В случае возобновления работы в России TikTok будет полностью «приземлившимся», китайской соцсети осталось выполнить одно из трех условий регулятора, сообщил в выпуске подкаста «Законный вопрос» зампред комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин.

Платформа скоро вернется в Россию и будет вести себя ответственно, считает депутат.

«Они и сегодня взаимодействуют с регулятором, вычищают противоправный контент. Уверен, если они придут, то придут, полностью "приземлившись". Они выполнили два из трех условий. Третье – это открытие полноценного представительства», – сказал Горелкин. 

Парламентарий ранее в своем Telegram-канале рассказывал, что TikTok в 2021 г. был включен в список «на приземление» и выполнил два требования российского регулятора из трех: разместил электронную форму для подачи жалоб и зарегистрировал личный кабинет на сайте РКН.

Сейчас платформа оценивает, какой вариант возобновления работы в РФ ей выбрать, писал Горелкин.

«Первый – это заставить пользователей сменить виртуальную юрисдикцию и закрывать на это глаза (как это успешно делают некоторые зарубежные видеоигровые сервисы). Второй – вернуться официально, взяв на себя обязательство выполнять требования российского законодательства», – пояснял депутат.

7 марта 2022 г. соцсеть сообщила, что была вынуждена приостановить загрузку нового контента из России на фоне вступления в силу закона о дискредитации Вооруженных сил РФ. В компании заявили, что заняты изучением возможных последствий этого закона в вопросах безопасности. С тех пор российским пользователям в том числе недоступен просмотр контента от авторов других стран.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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