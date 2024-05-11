В Госдуме заявили, что TikTok выполнил два из трех условий для работы в России
В случае возобновления работы в России TikTok будет полностью «приземлившимся», китайской соцсети осталось выполнить одно из трех условий регулятора, сообщил в выпуске подкаста «Законный вопрос» зампред комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин.
Платформа скоро вернется в Россию и будет вести себя ответственно, считает депутат.
«Они и сегодня взаимодействуют с регулятором, вычищают противоправный контент. Уверен, если они придут, то придут, полностью "приземлившись". Они выполнили два из трех условий. Третье – это открытие полноценного представительства», – сказал Горелкин.
Парламентарий ранее в своем Telegram-канале рассказывал, что TikTok в 2021 г. был включен в список «на приземление» и выполнил два требования российского регулятора из трех: разместил электронную форму для подачи жалоб и зарегистрировал личный кабинет на сайте РКН.
Сейчас платформа оценивает, какой вариант возобновления работы в РФ ей выбрать, писал Горелкин.
«Первый – это заставить пользователей сменить виртуальную юрисдикцию и закрывать на это глаза (как это успешно делают некоторые зарубежные видеоигровые сервисы). Второй – вернуться официально, взяв на себя обязательство выполнять требования российского законодательства», – пояснял депутат.
7 марта 2022 г. соцсеть сообщила, что была вынуждена приостановить загрузку нового контента из России на фоне вступления в силу закона о дискредитации Вооруженных сил РФ. В компании заявили, что заняты изучением возможных последствий этого закона в вопросах безопасности. С тех пор российским пользователям в том числе недоступен просмотр контента от авторов других стран.