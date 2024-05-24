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Reuters: чипы от Samsung не прошли тесты Nvidia из-за перегревов

Ведомости

Новые чипы памяти с высокой пропускной способностью (HBM) от Samsung пока не смогли пройти тестирование Nvidia для использования в процессорах искусственного интеллекта (ИИ) из-за проблем с перегревом и высоким энергопотреблением, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

По словам трех источников, Samsung пытается пройти тесты Nvidia для HBM3 и HBM3E с прошлого года. По словам двух из них, результаты недавнего неудачного теста для 8- и 12-слойных чипов HBM3E от Samsung были получены в апреле. Агентству также сообщили, что неудачи в удовлетворении требований Nvidia усилили опасения в отрасли и среди инвесторов о том, что Samsung может «еще больше отстать от конкурентов» SK Hynix и Micron Technology в области производства HBM.

При этом корейская компания отрицает данную информацию. В Samsung заявили, что утверждения о сбоях из-за перегрева и энергопотребления не соответствуют действительности и что тестирование проходит гладко и в соответствии с планом. В Nvidia также отказались от комментариев.

HBM – тип динамической памяти, в котором чипы укладываются вертикально для экономии места и снижения энергопотребления. Он позволяет обрабатывать огромные объемы данных, производимых ИИ.

31 марта CNBC со ссылкой на одного из топ-менеджеров Samsung сообщил, что компания планирует добавить технологию генеративного искусственного интеллекта в свой голосовой помощник Bixby.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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