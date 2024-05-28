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Глава СПЧ выразил обеспокоенность отказом «Алисы» отвечать на вопросы о Донбассе

Ведомости

Голосовые помощники «Алиса» (разработан компанией «Яндекс») и «Маруся» (от VK) отказываются отвечать на вопросы о Донбассе и Буче. Об этом заявил глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на мероприятии «Защита прав и свобод граждан в условиях цифровизации», передает «Коммерсантъ».

По его словам, на эти вопросы отвечает ChatGPT от OpenAI. Причем нейросеть рассматривает ситуацию с нескольких точек зрения, хоть и «довольно обтекаемо», отметил Фадеев.

«А наши новые инструменты почему стесняются давать ответы? Это не вопрос цензуры, это вопрос отношения нации к своей истории, важнейший идеологический вопрос», – возмутился глава СПЧ.

Директор по развитию технологий искусственного интеллекта «Яндекса» Александр Крайнов подчеркнул, что отказ не имеет идеологического подтекста. Он объяснил, что нейросеть создает ответы на основе текстов, которые видела до этого, и отталкивается от того, что в этом случае могли бы написать люди. По его словам, в алгоритме есть элемент случайности, поэтому ответы на один и тот же запрос будут отличаться.

Крайнов отметил, что бывают ситуации, в которых ошибиться не страшно, но есть темы, за ошибку в которых компания может быть привлечена к уголовной ответственности. Именно поэтому, заключил он, уход от ответа – «лучшее, что "Яндекс" может сделать сейчас».

19 мая политикой нейросети YandexGPT возмутился заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, «Алиса» не может ответить даже на нейтральные вопросы, связанные с Украиной, к примеру, назвать расстояние между Киевом и Белгородом или уточнить расположение памятников Степану Бандере на Украине. Медведев назвал нейросеть «страшным трусом» и выразил мнение, что такая ситуация сильно подрывает доверие к «Яндексу» и его продуктам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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