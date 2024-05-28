Глава СПЧ выразил обеспокоенность отказом «Алисы» отвечать на вопросы о Донбассе

Директор по развитию технологий искусственного интеллекта «Яндекса» Александр Крайнов подчеркнул, что отказ не имеет идеологического подтекста. Он объяснил, что нейросеть создает ответы на основе текстов, которые видела до этого, и отталкивается от того, что в этом случае могли бы написать люди. По его словам, в алгоритме есть элемент случайности, поэтому ответы на один и тот же запрос будут отличаться.