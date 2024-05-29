Профсоюз Samsung намерен устроить первую в своей истории забастовку
Дискуссии о переговорах велись с начала 2024 г., но разногласия с руководством разрешить не удалось.
«Чего мы хотим, так это не повышения заработной платы на 1-2%. Чего мы хотим, так это справедливой оплаты за объем выполненной работы. Мы хотим получать справедливую и прозрачную компенсацию за наш труд. <...> Мы больше не можем мириться с отсутствием у компании желания вести переговоры», – говорится в заявлении профсоюза.
По данным Bloomberg, решение профсоюза принято также в связи с «необычным положением», в котором оказалась Samsung, «играя в догонялки в ключевом секторе индустрии чипов». Так, ее конкурент SK Hynix Inc. обогнал компанию в производстве чипов памяти, которые используются для разработки сервисов искусственного интеллекта.
После объявления о забастовке акции Samsung упали на 3,1%, снизившись более чем на 10% с максимума в апреле.
В национальный профсоюз Samsung Electronics входит около 28 000 сотрудников компании. По данным агентства, некоторые состоящие в профсоюзе работники намерены не выйти на работу 7 июня. Профсоюз не назвал число сотрудников, которые планируют принять участие в забастовке.
24 мая Reuters со ссылкой на источники писал, что новые чипы памяти с высокой пропускной способностью (HBM) от Samsung пока не смогли пройти тестирование Nvidia для использования в процессорах искусственного интеллекта (ИИ) из-за проблем с перегревом и высоким энергопотреблением. По словам трех источников, Samsung пытается пройти тесты Nvidia для HBM3 и HBM3E с 2023 г. Неудачи в удовлетворении требований Nvidia усилили опасения в отрасли и среди инвесторов о том, что Samsung может «еще больше отстать от конкурентов» SK Hynix и Micron Technology в области производства HBM.
При этом корейская компания отрицает данную информацию. В Samsung заявили, что утверждения о сбоях из-за перегрева и энергопотребления не соответствуют действительности и что тестирование проходит гладко и в соответствии с планом. В Nvidia также отказались от комментариев.