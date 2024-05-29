Профсоюз Samsung намерен устроить первую в своей истории забастовку

24 мая Reuters со ссылкой на источники писал, что новые чипы памяти с высокой пропускной способностью (HBM) от Samsung пока не смогли пройти тестирование Nvidia для использования в процессорах искусственного интеллекта (ИИ) из-за проблем с перегревом и высоким энергопотреблением. По словам трех источников, Samsung пытается пройти тесты Nvidia для HBM3 и HBM3E с 2023 г. Неудачи в удовлетворении требований Nvidia усилили опасения в отрасли и среди инвесторов о том, что Samsung может «еще больше отстать от конкурентов» SK Hynix и Micron Technology в области производства HBM.