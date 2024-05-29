В Госдуму внесен законопроект о размещении инфраструктуры связи вдоль автодорог

В начале мая председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил двухэтапную концепцию развития автомобильного туризма в России до 2035 г. Одной из задач концепции является обеспечение автодорог качественной мобильной связью и интернет-соединением, а также цифровыми сервисами. Определить механизмы создания соответствующей инфраструктуры и меры господдержки этого направления планируется в рамках первого этапа в 2024-2025 гг. На втором этапе (2025-2035 гг.) предусматривается реализация мероприятий, направленных на прирост объектов туристской, сопутствующей и обеспечивающей инфраструктуры.