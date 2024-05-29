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В Госдуму внесен законопроект о размещении инфраструктуры связи вдоль автодорог

Ведомости

В Госдуму внесен законопроект, который предлагает разрешить размещение в границах полос отвода автомобильных дорог сооружений связи. Документ опубликован в думской электронной базе.

Инициатива также предлагает установить для автодорожной сферы общий принцип работы с операторами при переносе линий связи. Поясняется, что владелец автодороги, при строительстве которой нужно перенести линии, не будет иметь возможность переносить объекты связи и требовать от оператора за это деньги.

В пояснительной записке уточняется, что сейчас в России, по различным оценкам, федеральные автодороги покрыты сетями GSM почти на 90%, а сетями LTE от 54% до 75%. Региональные дороги охвачены сетями связи различных поколений на уровне 20-40%.

«Дальнейшее развитие системы вызова экстренных оперативных служб «112», а также применение технологий беспилотного транспорта и интернета вещей потребуют в перспективе полного покрытия мобильной связью федеральных, региональных и межмуниципальных автомобильных дорог», – говорится в записке.

В начале мая председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил двухэтапную концепцию развития автомобильного туризма в России до 2035 г. Одной из задач концепции является обеспечение автодорог качественной мобильной связью и интернет-соединением, а также цифровыми сервисами. Определить механизмы создания соответствующей инфраструктуры и меры господдержки этого направления планируется в рамках первого этапа в 2024-2025 гг. На втором этапе (2025-2035 гг.) предусматривается реализация мероприятий, направленных на прирост объектов туристской, сопутствующей и обеспечивающей инфраструктуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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