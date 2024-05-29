В Госдуму внесен законопроект о размещении инфраструктуры связи вдоль автодорог
В Госдуму внесен законопроект, который предлагает разрешить размещение в границах полос отвода автомобильных дорог сооружений связи. Документ опубликован в думской электронной базе.
Инициатива также предлагает установить для автодорожной сферы общий принцип работы с операторами при переносе линий связи. Поясняется, что владелец автодороги, при строительстве которой нужно перенести линии, не будет иметь возможность переносить объекты связи и требовать от оператора за это деньги.
В пояснительной записке уточняется, что сейчас в России, по различным оценкам, федеральные автодороги покрыты сетями GSM почти на 90%, а сетями LTE от 54% до 75%. Региональные дороги охвачены сетями связи различных поколений на уровне 20-40%.
«Дальнейшее развитие системы вызова экстренных оперативных служб «112», а также применение технологий беспилотного транспорта и интернета вещей потребуют в перспективе полного покрытия мобильной связью федеральных, региональных и межмуниципальных автомобильных дорог», – говорится в записке.
В начале мая председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил двухэтапную концепцию развития автомобильного туризма в России до 2035 г. Одной из задач концепции является обеспечение автодорог качественной мобильной связью и интернет-соединением, а также цифровыми сервисами. Определить механизмы создания соответствующей инфраструктуры и меры господдержки этого направления планируется в рамках первого этапа в 2024-2025 гг. На втором этапе (2025-2035 гг.) предусматривается реализация мероприятий, направленных на прирост объектов туристской, сопутствующей и обеспечивающей инфраструктуры.