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Мессенджер Slack предупредил клиентов из России о приостановке учетных записей

Ведомости

Корпоративный мессенджер Slack на фоне введения антироссийских санкций США начал предупреждать пользователей из России о приостановке учетных записей. Об этом со ссылкой на письмо Slack клиентам пишет «РИА Новости».

В документе сказано, что Slack соблюдает законы о санкциях и экспортном контроле США и Евросоюза, «включая ограничения на предоставление программного обеспечения и услуг в Россию», и в связи с этим компания через 30 дней приостановит действие учетной записи .

«Наши данные указывают на то, что ваша учетная запись базируется в России, преимущественно используется пользователями из России или иным образом связана с распространением в России. К сожалению, в соответствии с действующим законодательством мы вынуждены приостановить действие вашей учетной записи», – говорится в сообщении.

Минфин США 12 июня сообщил о новых санкциях против России. В частности, Вашингтон запретил предоставление услуг в сфере программного обеспечения, IT-консультирования и проектирования лицам на российской территории. Министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что санкции направлены на увеличение риска для финансовых учреждений, работающих с военной экономикой России, устранение пути для уклонения от уплаты налогов, а также уменьшение возможностей страны получать выгоду от доступа к иностранным технологиям, оборудованию и программному обеспечению.

Slack весной 2022 г. начал закрывать доступ для некоторых клиентов в России в связи с международными санкциями и политикой материнской компании Salesforce. В основном от сервиса отключали компании, которые находятся под прямыми санкциями. В марте в App Store и Play Store появились отзывы об удалении рабочих пространств в Slack, сообщало издание vc.ru.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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