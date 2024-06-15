Мессенджер Slack предупредил клиентов из России о приостановке учетных записей
Корпоративный мессенджер Slack на фоне введения антироссийских санкций США начал предупреждать пользователей из России о приостановке учетных записей. Об этом со ссылкой на письмо Slack клиентам пишет «РИА Новости».
В документе сказано, что Slack соблюдает законы о санкциях и экспортном контроле США и Евросоюза, «включая ограничения на предоставление программного обеспечения и услуг в Россию», и в связи с этим компания через 30 дней приостановит действие учетной записи .
«Наши данные указывают на то, что ваша учетная запись базируется в России, преимущественно используется пользователями из России или иным образом связана с распространением в России. К сожалению, в соответствии с действующим законодательством мы вынуждены приостановить действие вашей учетной записи», – говорится в сообщении.
Минфин США 12 июня сообщил о новых санкциях против России. В частности, Вашингтон запретил предоставление услуг в сфере программного обеспечения, IT-консультирования и проектирования лицам на российской территории. Министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что санкции направлены на увеличение риска для финансовых учреждений, работающих с военной экономикой России, устранение пути для уклонения от уплаты налогов, а также уменьшение возможностей страны получать выгоду от доступа к иностранным технологиям, оборудованию и программному обеспечению.
Slack весной 2022 г. начал закрывать доступ для некоторых клиентов в России в связи с международными санкциями и политикой материнской компании Salesforce. В основном от сервиса отключали компании, которые находятся под прямыми санкциями. В марте в App Store и Play Store появились отзывы об удалении рабочих пространств в Slack, сообщало издание vc.ru.