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Минпромторг начал поиск разработчика для российской игровой приставки

Ведомости

Министерство промышленности и торговли начало поиск потенциальных разработчиков российской игровой приставки, сообщает РБК со ссылкой на заявление пресс-службы министерства.

«В случае принятия соответствующего решения процесс разработки игровой приставки будет необходимо синхронизировать с разработкой или адаптацией игр под нее», - рассказали изданию в министерстве.

Там отметили, что в РФ уже функционируют сервисы для операционной и облачной систем доставки игр и программ, среди которых VK Play от «Вконтакте», МТС Fog Play от дочерней компании «МТС» «Телеком Проекты» и «Плюс Гейминг» от «Яндекса».

22 мая заместитель Минпромторга Василий Шпак сообщал, что обсуждается идея создания отечественной игровой консоли. Шпак обратил внимание, что при этом параллельно должен идти процесс создания российских видеоигр, чтобы «было, во что играть на этих консолях». Замминистра добавил, что это «серьезная, комплексная работа», поскольку игры являются одним из инструментов воспитания молодежи.

В конце марта президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос об организации производства стационарных и портативных игровых приставок и консолей. Срок исполнения – до 15 июня 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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