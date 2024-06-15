Минпромторг начал поиск разработчика для российской игровой приставки
«В случае принятия соответствующего решения процесс разработки игровой приставки будет необходимо синхронизировать с разработкой или адаптацией игр под нее», - рассказали изданию в министерстве.
22 мая заместитель Минпромторга Василий Шпак сообщал, что обсуждается идея создания отечественной игровой консоли. Шпак обратил внимание, что при этом параллельно должен идти процесс создания российских видеоигр, чтобы «было, во что играть на этих консолях». Замминистра добавил, что это «серьезная, комплексная работа», поскольку игры являются одним из инструментов воспитания молодежи.
В конце марта президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос об организации производства стационарных и портативных игровых приставок и консолей. Срок исполнения – до 15 июня 2024 г.