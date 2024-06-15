Минпромторг начал поиск разработчика для российской игровой приставки

Там отметили, что в РФ уже функционируют сервисы для операционной и облачной систем доставки игр и программ, среди которых VK Play от «Вконтакте», МТС Fog Play от дочерней компании «МТС» «Телеком Проекты» и «Плюс Гейминг» от «Яндекса».