Минпромторг: обсуждение создания отечественной игровой консоли ведется

В апреле и начале мая продажи игровых консолей в России вырос на 51%, а средний чек увеличился на 12% до 25 050 руб., писали «Ведомости». Самыми популярными были PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. По данным re:Store, в апреле и начале мая по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи портативных игровых приставок выросли на 30%, а стационарных – на 5%.