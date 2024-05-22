Минпромторг: обсуждение создания отечественной игровой консоли ведется
Идея создания отечественной игровой консоли обсуждается. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).
«Обсуждение идеи по созданию отечественной игровой приставки в РФ ведется, дискуссия идет, мы на связи с отраслевым сообществом и собираем обратную связь по тому, кто и какими ресурсами обладает для ее создания», – сказал он (цитата по ТАСС).
Шпак обратил внимание, что при этом параллельно должен идти процесс создания российских видеоигр, чтобы «было во что играть на этих консолях». Замминистра добавил, что это «серьезная, комплексная работа», поскольку игры являются одним из инструментов воспитания молодежи.
Он также отметил важность сотрудничества с разработчиками из дружественных стран, поскольку на фоне санкций большинство зарубежных игр, которые есть на рынке РФ, не будут совместимы с отечественной консолью.
В конце марта президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос об организации производства стационарных и портативных игровых приставок и консолей. Срок исполнения – до 15 июня 2024 г.
В апреле и начале мая продажи игровых консолей в России вырос на 51%, а средний чек увеличился на 12% до 25 050 руб., писали «Ведомости». Самыми популярными были PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. По данным re:Store, в апреле и начале мая по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи портативных игровых приставок выросли на 30%, а стационарных – на 5%.