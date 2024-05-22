Газета
Телеграм
Подкаст
/ Технологии

Минпромторг: обсуждение создания отечественной игровой консоли ведется

Ведомости

Идея создания отечественной игровой консоли обсуждается. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). 

«Обсуждение идеи по созданию отечественной игровой приставки в РФ ведется, дискуссия идет, мы на связи с отраслевым сообществом и собираем обратную связь по тому, кто и какими ресурсами обладает для ее создания», – сказал он (цитата по ТАСС).

Шпак обратил внимание, что при этом параллельно должен идти процесс создания российских видеоигр, чтобы «было во что играть на этих консолях». Замминистра добавил, что это «серьезная, комплексная работа», поскольку игры являются одним из инструментов воспитания молодежи. 

Он также отметил важность сотрудничества с разработчиками из дружественных стран, поскольку на фоне санкций большинство зарубежных игр, которые есть на рынке РФ, не будут совместимы с отечественной консолью.

В конце марта президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос об организации производства стационарных и портативных игровых приставок и консолей. Срок исполнения – до 15 июня 2024 г.

В апреле и начале мая продажи игровых консолей в России вырос на 51%, а средний чек увеличился на 12% до 25 050 руб., писали «Ведомости». Самыми популярными были PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. По данным re:Store, в апреле и начале мая по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи портативных игровых приставок выросли на 30%, а стационарных – на 5%.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных