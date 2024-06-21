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FT: Revolut рассчитывает стать самым дорогим стартапом в Европе

Ведомости

Британский финтех-стартап Revolut привлек финансовый конгломерат Morgan Stanley для организации продажи акций на сумму $500 млн, рассчитывая на оценку компании более чем в $40 млрд, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Издание отметило, что оценка в $40 млрд закрепит за компанией статус самого дорогого стартапа в Европе. Данная оценка будет как минимум на 20% выше оценки Revolut, которая была достигнута в ходе привлечения средств в 2021 г.

По данным источников газеты, продажа акций стартапа может застопориться из-за действий регулирующих органов Великобритании. Так, аудиторы ранее заявляли, что не могут полностью проверить показатели выручки компании за 2021 г., в связи с чем она не может получить от властей банковскую лицензию.

Revolut была основана в 2015 г. Николаем Сторонским и Владом Яценко. У Revolut около 40 млн клиентов по всему миру, треть из которых проживает в Великобритании. В 2021 г. компания привлекла $800 млн от инвесторов, включая Vision Fund 2 от SoftBank и Tiger Global Management. Финтех-стартап поддержали такие инвесторы, как TCV, Balderton Capital, Ribbit Capital и Molten Ventures.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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