FT: Revolut рассчитывает стать самым дорогим стартапом в Европе
Британский финтех-стартап Revolut привлек финансовый конгломерат Morgan Stanley для организации продажи акций на сумму $500 млн, рассчитывая на оценку компании более чем в $40 млрд, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Издание отметило, что оценка в $40 млрд закрепит за компанией статус самого дорогого стартапа в Европе. Данная оценка будет как минимум на 20% выше оценки Revolut, которая была достигнута в ходе привлечения средств в 2021 г.
По данным источников газеты, продажа акций стартапа может застопориться из-за действий регулирующих органов Великобритании. Так, аудиторы ранее заявляли, что не могут полностью проверить показатели выручки компании за 2021 г., в связи с чем она не может получить от властей банковскую лицензию.
Revolut была основана в 2015 г. Николаем Сторонским и Владом Яценко. У Revolut около 40 млн клиентов по всему миру, треть из которых проживает в Великобритании. В 2021 г. компания привлекла $800 млн от инвесторов, включая Vision Fund 2 от SoftBank и Tiger Global Management. Финтех-стартап поддержали такие инвесторы, как TCV, Balderton Capital, Ribbit Capital и Molten Ventures.