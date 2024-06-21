FT: Revolut рассчитывает стать самым дорогим стартапом в Европе

Revolut была основана в 2015 г. Николаем Сторонским и Владом Яценко. У Revolut около 40 млн клиентов по всему миру, треть из которых проживает в Великобритании. В 2021 г. компания привлекла $800 млн от инвесторов, включая Vision Fund 2 от SoftBank и Tiger Global Management. Финтех-стартап поддержали такие инвесторы, как TCV, Balderton Capital, Ribbit Capital и Molten Ventures.