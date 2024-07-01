Япония вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли ALOS-4

В марте 2023 г. Япония осуществила первый запуск новой ракеты Н3, но он прошел неудачно. Полет был прерван из-за сбоя в зажигании двигателя второй ступени. В результате JAXA приняло решение дать команду на уничтожение. В феврале этого года состоялся второй тестовый запуск ракеты, он прошел успешно.