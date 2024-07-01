Япония вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли ALOS-4
Японская ракета-носитель Н3 вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли ALOS-4. Агентство аэрокосмических исследований Японии (JAXA) вело трансляцию запуска на YouTube.
Ракету-носитель со спутником запустили с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима на юго-западе страны в 12:06 по токийскому времени (06:06 мск). Спустя чуть более 16 минут спутник был выведен на орбиту.
ALOS-4 предназначен для сбора данных для помощи при стихийных бедствиях. Также он будет следить за военной активностью, включая пуски ракет.
В марте 2023 г. Япония осуществила первый запуск новой ракеты Н3, но он прошел неудачно. Полет был прерван из-за сбоя в зажигании двигателя второй ступени. В результате JAXA приняло решение дать команду на уничтожение. В феврале этого года состоялся второй тестовый запуск ракеты, он прошел успешно.