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Япония вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли ALOS-4

Ведомости

Японская ракета-носитель Н3 вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли ALOS-4. Агентство аэрокосмических исследований Японии (JAXA) вело трансляцию запуска на YouTube.

Ракету-носитель со спутником запустили с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима на юго-западе страны в 12:06 по токийскому времени (06:06 мск). Спустя чуть более 16 минут спутник был выведен на орбиту.

ALOS-4 предназначен для сбора данных для помощи при стихийных бедствиях. Также он будет следить за военной активностью, включая пуски ракет.

В марте 2023 г. Япония осуществила первый запуск новой ракеты Н3, но он прошел неудачно. Полет был прерван из-за сбоя в зажигании двигателя второй ступени. В результате JAXA приняло решение дать команду на уничтожение. В феврале этого года состоялся второй тестовый запуск ракеты, он прошел успешно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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