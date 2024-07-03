В Индонезии запущен первый завод по производству батарей для электромобилей

В 2021 г. компании объявили о планах строительства завода по производству батарей для электромобилей. Его годовой мощности должно было быть достаточно для производства батарей, способных обеспечить питание более 150 000 электромобилей. Hyundai Motor и LGES обязались инвестировать в проект $1,1 млрд и вложить $9,8 млрд в развитие экономики Индонезии.