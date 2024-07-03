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В Индонезии запущен первый завод по производству батарей для электромобилей

Ведомости

Южнокорейские компании Hyundai Motor и LG Energy Solution (LGES) запустили в Индонезии завод по производству батарей для электромобилей. Об этом сообщает Reuters.

«Это первый и крупнейший завод по производству аккумуляторных батарей для электромобилей в Юго-Восточной Азии», – отметил на открытии президент Индонезии Джоко Видодо.

Завод интегрирован с автомобильным заводом Hyundai Motor, где планируется собирать 50 000 электрических внедорожников Kona Electric в год.

В 2021 г. компании объявили о планах строительства завода по производству батарей для электромобилей. Его годовой мощности должно было быть достаточно для производства батарей, способных обеспечить питание более 150 000 электромобилей. Hyundai Motor и LGES обязались инвестировать в проект $1,1 млрд и вложить $9,8 млрд в развитие экономики Индонезии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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