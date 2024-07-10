Samsung представил новые складные смартфоны Galaxy Z

В часы Galaxy Watch добавили новые функций для контроля за здоровьем, а также новые датчики и 3-нанометровый чип, который втрое увеличил эффективность загрузки приложений и обработки данных по сравнению с прошлогодней моделью. Теперь часы являются одобренным Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США устройством для мониторинга апноэ во сне. Они также позволяют измерять ключевые показатели для велосипедистов и даже измерять биомаркер, связанный с диабетом.