Samsung представил новые складные смартфоны Galaxy Z
Reuters отмечает, что Samsung стал первопроходцем в сегменте складных устройств в 2019 г., но нынешний запуск имеет для компании решающее значение, поскольку доля Samsung в продажах складных телефонов упала с 81% в 2022 г. до 63% в 2023 г. – на этот рынок стремительно выходят конкуренты.
Компания сделала Galaxy Z Fold 6 самым легким и тонким смартфоном в своей истории. «Раскладушка» Galaxy Z Flip 6 имеет более длительное время автономной работы, камеру с более высоким разрешением и кулером для охлаждения телефона, что позволило устранить болевые точки, выявленные в ходе опросов покупателей. Z Flip 6 будет стоить $1099,99, а Z Fold 6 – $1899,99. Reuters отмечает, что это всего на $100 дороже прошлогодней модели, несмотря на резкий скачок стоимости материалов.
Samsung предлагает новые функции искусственного интеллекта, включая «режим прослушивания», обеспечивающий синхронный перевод голосом в паре с наушниками Galaxy Buds. Компания также сотрудничала с Google и интегрировала новые функций поиска с помощью искусственного интеллекта, включая показ решения математических задач со всеми шагами.
В часы Galaxy Watch добавили новые функций для контроля за здоровьем, а также новые датчики и 3-нанометровый чип, который втрое увеличил эффективность загрузки приложений и обработки данных по сравнению с прошлогодней моделью. Теперь часы являются одобренным Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США устройством для мониторинга апноэ во сне. Они также позволяют измерять ключевые показатели для велосипедистов и даже измерять биомаркер, связанный с диабетом.
Кольцо Galaxy Ring весом в 3 г можно будет носить в душе или во время плавания. Оно может постоянно отслеживать частоту сердечных сокращений и уровень стресса, а также управлять камерой или будильником телефона Samsung.
Продукты будут доступны с 24 июля в Южной Корее, Северной Америке и Европе.