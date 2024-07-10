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Samsung представил новые складные смартфоны Galaxy Z

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Samsung Electronics представил новейшие складные смартфоны, сделав свою самую дорогую флагманскую модель легче и тоньше и усилив функции искусственного интеллекта. Об этом сообщает Reuters.

Reuters отмечает, что Samsung стал первопроходцем в сегменте складных устройств в 2019 г., но нынешний запуск имеет для компании решающее значение, поскольку доля Samsung в продажах складных телефонов упала с 81% в 2022 г. до 63% в 2023 г. – на этот рынок стремительно выходят конкуренты.

Компания сделала Galaxy Z Fold 6 самым легким и тонким смартфоном в своей истории. «Раскладушка» Galaxy Z Flip 6 имеет более длительное время автономной работы, камеру с более высоким разрешением и кулером для охлаждения телефона, что позволило устранить болевые точки, выявленные в ходе опросов покупателей. Z Flip 6 будет стоить $1099,99, а Z Fold 6 – $1899,99. Reuters отмечает, что это всего на $100 дороже прошлогодней модели, несмотря на резкий скачок стоимости материалов.

Samsung предлагает новые функции искусственного интеллекта, включая «режим прослушивания», обеспечивающий синхронный перевод голосом в паре с наушниками Galaxy Buds. Компания также сотрудничала с Google и интегрировала новые функций поиска с помощью искусственного интеллекта, включая показ решения математических задач со всеми шагами.

В часы Galaxy Watch добавили новые функций для контроля за здоровьем, а также новые датчики и 3-нанометровый чип, который втрое увеличил эффективность загрузки приложений и обработки данных по сравнению с прошлогодней моделью. Теперь часы являются одобренным Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США устройством для мониторинга апноэ во сне. Они также позволяют измерять ключевые показатели для велосипедистов и даже измерять биомаркер, связанный с диабетом.

Кольцо Galaxy Ring весом в 3 г можно будет носить в душе или во время плавания. Оно может постоянно отслеживать частоту сердечных сокращений и уровень стресса, а также управлять камерой или будильником телефона Samsung.

Продукты будут доступны с 24 июля в Южной Корее, Северной Америке и Европе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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