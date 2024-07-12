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Маск: Еврокомиссия предложила ввести тайную цензуру в X за отказ от претензий

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) предложила социальной сети X (бывшая Twitter) ввести тайну цензуру публикуемых сообщений, пообещав в замен отказаться от претензий по части нарушения европейского законодательства. Об этом написал владелец X Илон Маск на своей странице в соцсети.

«Европейская комиссия предложила X незаконную секретную сделку: если мы введем тайную цензуру, никому не сказав об этом, они нас не будут штрафовать», – написал он в X, добавив, что другие интернет-платформы согласились на заключение такой сделки с ЕК.

12 июля ЕК заявила, что соцсеть Маска нарушила правила Евросоюза в области регулирования онлайн-контента, что может привести к наложению большого штрафа на компанию и ограничению ее функционала на территории ЕС, сообщал Reuters.

Обвинения касаются закона ЕС о цифровых услугах (DSA) и были выдвинуты по итогам расследования, которое длилось несколько месяцев. Согласно закону, все работающие в ЕС онлайн-платформы должны активно заниматься самоцензурой для борьбы с незаконной информацией и угрозами общественной безопасности.

В частности, претензии касаются механизма установки «синей галочкой» для «проверенных аккаунтов». Это, по мнению ЕК, вводит пользователей в заблуждение, потому что запросить «галочку» могут все, а это может стать причиной того, что читатели начнут сомневаться в достоверности сообщений от пользователей «без галочки».

Также ЕК считает, что некоторые люди могут использовать наличие «синей галочки» для введения пользователей в заблуждение. Другие претензии касались вопросов прозрачности рекламы и доступа к данным общего пользования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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