Маск: Еврокомиссия предложила ввести тайную цензуру в X за отказ от претензий
Еврокомиссия (ЕК) предложила социальной сети X (бывшая Twitter) ввести тайну цензуру публикуемых сообщений, пообещав в замен отказаться от претензий по части нарушения европейского законодательства. Об этом написал владелец X Илон Маск на своей странице в соцсети.
«Европейская комиссия предложила X незаконную секретную сделку: если мы введем тайную цензуру, никому не сказав об этом, они нас не будут штрафовать», – написал он в X, добавив, что другие интернет-платформы согласились на заключение такой сделки с ЕК.
12 июля ЕК заявила, что соцсеть Маска нарушила правила Евросоюза в области регулирования онлайн-контента, что может привести к наложению большого штрафа на компанию и ограничению ее функционала на территории ЕС, сообщал Reuters.
Обвинения касаются закона ЕС о цифровых услугах (DSA) и были выдвинуты по итогам расследования, которое длилось несколько месяцев. Согласно закону, все работающие в ЕС онлайн-платформы должны активно заниматься самоцензурой для борьбы с незаконной информацией и угрозами общественной безопасности.
В частности, претензии касаются механизма установки «синей галочкой» для «проверенных аккаунтов». Это, по мнению ЕК, вводит пользователей в заблуждение, потому что запросить «галочку» могут все, а это может стать причиной того, что читатели начнут сомневаться в достоверности сообщений от пользователей «без галочки».
Также ЕК считает, что некоторые люди могут использовать наличие «синей галочки» для введения пользователей в заблуждение. Другие претензии касались вопросов прозрачности рекламы и доступа к данным общего пользования.