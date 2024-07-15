Крупные девелоперы из России утратили доступ к документации из Autodesk
Ряд крупных девелоперов из России потеряли доступ к облаку американского разработчика систем автоматизированного проектирования (САПР) для строительства, проектирования и промышленного дизайна Autodesk BIM 360 и лишились доступа к хранившимся там проектным документам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника среди застройщиков.
Начало блокировки подтвердили руководитель комиссии по цифровизации строительной отрасли и ЖКХ Общественного совета при Минстрое Михаил Викторов и директор по девелопменту Rariteco Екатерина Борисова. «Модели, которые были в зарубежном облаке у девелоперов, действительно сейчас недоступны», – сообщила она изданию.
О ликвидации Autodesk юридического лица ООО «Аутодеск (Си-Ай-Эс)» в России сообщалось в августе 2022 г. С 20 марта Autodesk запретила российским компаниям использовать свои программные продукты.
С 20 марта американские компании Microsoft и Amazon также приостановили предоставление доступа к облачным продуктам на территории России.