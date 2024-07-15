Крупные девелоперы из России утратили доступ к документации из Autodesk

Ряд крупных девелоперов из России потеряли доступ к облаку американского разработчика систем автоматизированного проектирования (САПР) для строительства, проектирования и промышленного дизайна Autodesk BIM 360 и лишились доступа к хранившимся там проектным документам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника среди застройщиков.