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Французская Atos получила финансирование для реструктуризации долга

Ведомости

Французская IT-компания Atos получила финансирование в размере 1,67 млрд евро ($1,82 млрд) для реструктуризации своего долга, сообщила пресс-служба компании.

«Мы успешно достигли соглашения по нашему плану финансовой реструктуризации, обеспечив 1,675 млрд евро нового финансирования и заключив соглашение о блокировке с группой банков и группой держателей облигаций», – сказал генеральный директор Atos Пол Салех.

Он отметил, что была обеспечена краткосрочная ликвидность для компании, а также долгосрочное финансирование. Компания также обеспечила временное финансирование в размере 800 млн евро, из которых 450 млн евро уже доступны. Оставшиеся кредиторы имеют возможность принять участие в соглашении до 22 июля, добавили в компании.

30 июня Atos перешла под управление своих кредиторов. Пресс-служба компании сообщила, что банки Barclays и Deutsche Bank, а также держатели облигаций станут владельцами от 74% до 99,9% акций Atos. Уточнялось, что это произойдет после того, как спишут долг на 3,1 млрд евро, а также выдадут кредит на сумму от 1,5 млрд до 1,675 млрд евро.

Проблемы у Atos возникли в 2021 г., когда аудиторы обнаружили несоответствия в отчетности двух ее подразделений в США. Кроме того, в 2024 г. у компании сорвалась часть сделок по продаже принадлежащих ей компаний. 19 марта стало известно о срыве переговоров по продаже компании Airbus бизнеса Atos по кибербезопасности. Тогда акции Atos упали сразу на 20%. От продажи актива компания планировала выручить до 1,8 млрд евро.

В феврале сорвалась сделка по продаже другого подразделения Atos – Tech Foundations. Интерес к компании проявляли структуры, подконтрольные чешскому миллиардеру Даниэлю Кретинскому. Atos оценивала бизнес в 2 млрд евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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