Французская Atos получила финансирование для реструктуризации долга

Проблемы у Atos возникли в 2021 г., когда аудиторы обнаружили несоответствия в отчетности двух ее подразделений в США. Кроме того, в 2024 г. у компании сорвалась часть сделок по продаже принадлежащих ей компаний. 19 марта стало известно о срыве переговоров по продаже компании Airbus бизнеса Atos по кибербезопасности. Тогда акции Atos упали сразу на 20%. От продажи актива компания планировала выручить до 1,8 млрд евро.