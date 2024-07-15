Французская Atos получила финансирование для реструктуризации долга
«Мы успешно достигли соглашения по нашему плану финансовой реструктуризации, обеспечив 1,675 млрд евро нового финансирования и заключив соглашение о блокировке с группой банков и группой держателей облигаций», – сказал генеральный директор Atos Пол Салех.
Он отметил, что была обеспечена краткосрочная ликвидность для компании, а также долгосрочное финансирование. Компания также обеспечила временное финансирование в размере 800 млн евро, из которых 450 млн евро уже доступны. Оставшиеся кредиторы имеют возможность принять участие в соглашении до 22 июля, добавили в компании.
30 июня Atos перешла под управление своих кредиторов. Пресс-служба компании сообщила, что банки Barclays и Deutsche Bank, а также держатели облигаций станут владельцами от 74% до 99,9% акций Atos. Уточнялось, что это произойдет после того, как спишут долг на 3,1 млрд евро, а также выдадут кредит на сумму от 1,5 млрд до 1,675 млрд евро.
Проблемы у Atos возникли в 2021 г., когда аудиторы обнаружили несоответствия в отчетности двух ее подразделений в США. Кроме того, в 2024 г. у компании сорвалась часть сделок по продаже принадлежащих ей компаний. 19 марта стало известно о срыве переговоров по продаже компании Airbus бизнеса Atos по кибербезопасности. Тогда акции Atos упали сразу на 20%. От продажи актива компания планировала выручить до 1,8 млрд евро.
В феврале сорвалась сделка по продаже другого подразделения Atos – Tech Foundations. Интерес к компании проявляли структуры, подконтрольные чешскому миллиардеру Даниэлю Кретинскому. Atos оценивала бизнес в 2 млрд евро.