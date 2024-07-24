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Разработчики ИИ-систем смогут претендовать на гранты

Ведомости

Разработчики систем искусственного интеллекта (ИИ) смогут претендовать на гранты до 50 млн руб., пишет «Коммерсант» со ссылкой на неназванный источник.

Меры поддержки разработчиков ИИ-систем могут стать частью федерального проекта «Искусственный интеллект». По информации источника, правительство обсуждает выделение грантов в размере до 50 млн руб. Их смогут получить малые технологические компании и стартапы для разработки новых решений и коммерциализации.

В публикации отмечается, что в федеральный проект могут также войти гранты на льготное кредитование для создания специализированных ИИ-мощностей. Меры поддержки создадут новые рабочие места – по оценке источника, не менее 3500. Совокупная выручка получателей грантов оценивается в 21 млрд руб.

Представитель аппарата профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщил, что параметры нацпроекта «Экономика данных», в который входит федеральный проект «Искусственный интеллект», смогут назвать только после завершения его формирования. В Минцифры объем грантов не подтвердили.

В апреле стало известно, что к технологиям искусственного интеллекта с любопытством относятся 66% россиян. При упоминании технологий искусственного интеллекта россияне испытывают воодушевление (рассказали 32% опрошенных), но также и опасения, беспокойство (19%). 39% респондентов сообщили, что опасаются потерять работу из-за развития искусственного интеллекта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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