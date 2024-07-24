Разработчики ИИ-систем смогут претендовать на гранты
Разработчики систем искусственного интеллекта (ИИ) смогут претендовать на гранты до 50 млн руб., пишет «Коммерсант» со ссылкой на неназванный источник.
Меры поддержки разработчиков ИИ-систем могут стать частью федерального проекта «Искусственный интеллект». По информации источника, правительство обсуждает выделение грантов в размере до 50 млн руб. Их смогут получить малые технологические компании и стартапы для разработки новых решений и коммерциализации.
В публикации отмечается, что в федеральный проект могут также войти гранты на льготное кредитование для создания специализированных ИИ-мощностей. Меры поддержки создадут новые рабочие места – по оценке источника, не менее 3500. Совокупная выручка получателей грантов оценивается в 21 млрд руб.
Представитель аппарата профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщил, что параметры нацпроекта «Экономика данных», в который входит федеральный проект «Искусственный интеллект», смогут назвать только после завершения его формирования. В Минцифры объем грантов не подтвердили.
В апреле стало известно, что к технологиям искусственного интеллекта с любопытством относятся 66% россиян. При упоминании технологий искусственного интеллекта россияне испытывают воодушевление (рассказали 32% опрошенных), но также и опасения, беспокойство (19%). 39% респондентов сообщили, что опасаются потерять работу из-за развития искусственного интеллекта.