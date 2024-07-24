Разработчики ИИ-систем смогут претендовать на гранты

В публикации отмечается, что в федеральный проект могут также войти гранты на льготное кредитование для создания специализированных ИИ-мощностей. Меры поддержки создадут новые рабочие места – по оценке источника, не менее 3500. Совокупная выручка получателей грантов оценивается в 21 млрд руб.