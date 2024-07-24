Маск запустил опрос об инвестировании Tesla $5 млрд в xAI
Гендиректор американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск в принадлежащей ему соцсети X запустил опрос о целесообразности инвестирования $5 млрд в свой стартап xAI, связанный с искусственным интеллектом.
«Стоит ли Tesla инвестировать $5 млрд в xAI, если предположить, что оценка будет определена несколькими заслуживающими доверия внешними инвесторами?», – спросил Маск пользователей X. Он также пояснил, что этот опрос является «проверкой почвы», поскольку еще необходимо одобрение совета директоров и голосование акционеров.
По данным на 12:40 мск, в голосовании приняли участие 583 758 пользователей. Вариант «Да» выбрали 69%.
Маск на конференции Tesla говорил, что xAI будет полезен в продвижении беспилотного вождения и в создании нового центра обработки данных, также есть возможность интегрировать его чат-бот с программным обеспечением Tesla, передает Reuters.
Агентство отмечает, что опрос был опубликован после того, как Tesla сообщила о самой низкой за последние пять лет прибыли из-за снижения цен и увеличения расходов на проекты в области искусственного интеллекта.
Акции американского производителя электромобилей обвалились после публикации слабого отчета за II квартал и переноса сроков презентации роботакси. На постмаркете на бирже Nasdaq 23 июля котировки компании снизились на 7,76%, до $227,3 к закрытию основной сессии. На премаркете 24 июля наблюдается схожая динамика – к 11:58 мск акции Tesla стоят $229,3 (-6,93%).