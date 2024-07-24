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Маск запустил опрос об инвестировании Tesla $5 млрд в xAI

Ведомости

Гендиректор американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск в принадлежащей ему соцсети X запустил опрос о целесообразности инвестирования $5 млрд в свой стартап xAI, связанный с искусственным интеллектом.

«Стоит ли Tesla инвестировать $5 млрд в xAI, если предположить, что оценка будет определена несколькими заслуживающими доверия внешними инвесторами?», – спросил Маск пользователей X. Он также пояснил, что этот опрос является «проверкой почвы», поскольку еще необходимо одобрение совета директоров и голосование акционеров.

По данным на 12:40 мск, в голосовании приняли участие 583 758 пользователей. Вариант «Да» выбрали 69%.

Маск на конференции Tesla говорил, что xAI будет полезен в продвижении беспилотного вождения и в создании нового центра обработки данных, также есть возможность интегрировать его чат-бот с программным обеспечением Tesla, передает Reuters.

Агентство отмечает, что опрос был опубликован после того, как Tesla сообщила о самой низкой за последние пять лет прибыли из-за снижения цен и увеличения расходов на проекты в области искусственного интеллекта.

Акции американского производителя электромобилей обвалились после публикации слабого отчета за II квартал и переноса сроков презентации роботакси. На постмаркете на бирже Nasdaq 23 июля котировки компании снизились на 7,76%, до $227,3 к закрытию основной сессии. На премаркете 24 июля наблюдается схожая динамика – к 11:58 мск акции Tesla стоят $229,3 (-6,93%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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