В работе информационной системы судов Москвы произошел сбой
Технический сбой произошел в информационной системе судов общей юрисдикции Москвы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба столичных судов.
«Инженеры экстренно выполняют необходимые работы. О восстановлении работы системы будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за доставленные неудобства», – говорится в сообщении.
Причина сбоя не уточняется.
Telegram-канал Baza пишет, что проблемы в системе судов Москвы связаны со сбоем в системе ГАС «Правосудие», в которой находится информация обо всех судебных делах. В частности, не работает ПО для регистрации входящих документов. Baza отмечает, что сотрудники якобы ведут протоколы заседаний в блокнотах.