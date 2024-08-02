В работе информационной системы судов Москвы произошел сбой

Telegram-канал Baza пишет, что проблемы в системе судов Москвы связаны со сбоем в системе ГАС «Правосудие», в которой находится информация обо всех судебных делах. В частности, не работает ПО для регистрации входящих документов. Baza отмечает, что сотрудники якобы ведут протоколы заседаний в блокнотах.